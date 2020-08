Relax, svago e responsabilità.

Il centro faunistico e turistico del Monte Fuso è recentemente entrato a far Parco del Parco Regionale dei Cento Laghi.

Le aree e strutture presenti nel centro sono di proprietà della Provincia di Parma, la quale ci ha delegato la gestione tecnico-amministrativa.

Sono state recentemente approvate alcune importanti modifiche al Regolamento per l'accesso e la fruizione degli spazi, come di seguito riportato:

- E' severamente vietato, all'interno del Parco, accendere fuochi per qualsiasi motivo: non è consentito l'uso di barbecue; rimane consentito, nelle aree appositamente attrezzate, il picnic con cibo già preparato;

- E' vietato abbandonare rifiuti sul suolo ed è fatto obbligo di servirsi degli appositi contenitori per la raccolta differenziata, collocati nel punto di raccolta presso il parcheggio: non ci sono più i cestini per i rifiuti, ma ogni utente deve responsabilmente contribuire alla pulizia ed al decoro dell'area, provvedendo a portare i propri rifiuti presso il punto di raccolta differenziata collocato nel parcheggio;

- L'accesso alle mountain-bike, che transitano sui percorsi della ciclopista mtb del monte Fuso, è consentito a condizione che nell'attraversamento siano condotte a mano: le biciclette debbono essere condotte a mano per evitare situazioni di conflitto e pericolo con gli altri utenti;

- L'accesso dei cavalli è consentito a condizione che gli stessi vengano condotti a mano: i cavalli debbono essere condotti a mano, per evitare situazioni di conflitto e pericolo per gli altri utenti;

- Per il benessere degli animali è opportuno non somministrare cibo dall'esterno: gli animali presenti nel centro faunistico sono alimentati secondo un preciso programma gestito dal veterinario del Parco; altri alimenti possono essere dannosi per gli animali.

Al fine di dare attuazione al provvedimento abbiamo provveduto ad esporre in loco apposita segnaletica con il nuovo Regolamento.

Buon relax...nel rispetto di tutti.