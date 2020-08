Tra musica, magia e arte

In questa bellissima escursione per bambini scopriremo la vita in un bosco di faggio, della sua vegetazione e dei tanti animali che lo vivono, focalizzandoci poi sul Grande Faggio, pianta monumentale secolare. Il faggio, oltre ad essere simbolo di saggezza, se portato addosso stimola creatività e, nei secoli, gli sono stati attribuiti poteri magici. Nel corso dell'escursione si raccoglieranno rametti di faggio che serviranno alla creazione di piccoli talismani che porteranno a chi li indosserà saggezza e fantasia. Ritrovo: Sabato 15 Agosto 2020 alle ore 10.00 in loc. Schia di Tizzano Val Parma (PR) c/o Chalet Pian della Giara. Prenotazione obbligatoria: pellacinimartina@gmail.com - tel. 3466692354

Un concerto lungo la Via Francigena, alla Pieve Santa Maria Assunta di Fornovo di Taro. La proposta musicale si colloca in modo "trasversale" volendo abbracciare il tema del "viaggio" del "pellegrino" declinato però in una maniera più vicina ad un pubblico senza restrizioni. Si è pensato ad un coinvolgimento e ad una fruizione di "richiamo" con un programma acustico di matrice sempre classica, che possa però attirare la curiosità e la voglia di condividere un momento gioioso. Anita Camarella e Davide Faccini Duo, musicisti di grande pregio, vi accompagneranno delle musiche dal Llibre Vermell de Monserrat attraverso un repertorio che spazia dalla musica antica, celtica e popolare a quella di intrattenimento più contemporanea. Il concerto è in programma Sabato 15 Agosto alle ore ore 21.00 presso il giardino della Pieve Santa Maria Assunta a Fornovo Taro (PR) INGRESSO LIBERO E GRATUITO CON PRENOTAZIONE: iparchidellamusica@gmail.com - facebook iparchidellamusica -telefono e whatsapp +39 338 7003499

Gli affreschi realizzati dal pittore Walter Madoi nella Chiesa di Sesta Inferiore, in Comune di Corniglio, nel Parco dei Cento Laghi, sono stati oggetto, tra il 2019 e il 2020 di un ulteriore intervento di restauro che, questa volta, ha riguardato la parete nord, il soffitto della chiesa e la controfacciata. Domenica 16 Agosto 2020, in occasione della festa patronale di San Rocco, i lavori verranno presentati al pubblico, con il seguente programma: Ore 16.00 - Santa Messa, in occasione della festa patronale di San Rocco - Ore 17.00 - Presentazione dei restauri realizzati e delle necessità future - Dalle ore 18.00 visite guidate ai restauri organizzate in piccoli gruppi: prenotazione obbligatoria ai num. 0521889324 – 3391817822

Un inusuale percorso "a ritroso" nel tempo. Dai compositori contemporanei indietreggiando attraverso una sorta di cronologia inversa, fino al secolo XVI. Una time machine affascinante e inaspettata. Il DUO KERYLOS arpa e flauto per costruire questa magia. Domenica 16 Agosto alle ore 21.00 presso il Castello di Gropparello, Giardino delle Rose – Gropparello (PC). INGRESSO LIBERO E GRATUITO CON PRENOTAZIONE: iparchidellamusica@gmail.com- facebook iparchidellamusica -telefono e whatsapp +39 338 7003499