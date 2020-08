Un'immersione nella natura il 21 Agosto nei Parchi del Ducato

Con lo Yoga e il suono delle campane tibetane raccoglieremo la benefica energia del Bosco. Una serata dedicata al benessere in natura con Elisa Lorenzani e Claudia Politi Persson

L'iniziativa è in programma Venerdì 21 Agosto 2020 alle ore 19.00 nel Parco Boschi di Carrega (Sala Baganza PR). Il ritrovo è presso il Parcheggio in via Zappati (Sala Baganza PR), dietro il ristorante I Pifferi

Posti limitati.

Info costi e Prenotazione (obbligatoria): info@lemonadi / elisa@associazioneilmondo.it - Claudia Cell.340 9945603 • Elisa Cell.349 4286844

Iniziativa per un numero limitato di persone. Consigliato tappetino, acqua e abbigliamento comodo. Richiesta la mascherina anti Covid-19.

Iniziativa promossa da Claudia Politi (Ass. Le Monadi) & Elisa Lorenzani (Asini nel Cuore) in collaborazione con Parchi del Ducato