Lo sciame delle Perseidi: ad ognuno il suo desiderio

Una camminata sui sentieri del Parco dello Stirone e del Piacenziano per raggiungere insieme il miglior punto di vista per osservare il cielo stellato a caccia di una stella cadente per un desiderio. In compagnia, su sentieri di semplice percorrenza, si potrà ammirare la bellezza del parco nella notte. A conclusione della serata una fetta di anguria darà sollievo ai camminatori.

L'itinerario pianeggiante parte dalla sede Mille Pioppi del Parco, attraversa il podere e su sentiero ci conduce alla località Laurano. Il ritorno è sulla stessa via. Il percorse è di circa 4 km.

Grado di difficoltà: Basso - Dislivelli: 35 metri complessivi - Tempo di percorrenza: Circa 2,5 ore

Ritrovo: Mercoledì 19 Agosto ore 21.00 c/o Area Millepioppi – Località San Nicomede - Salsomaggiore Terme (PR). Termine camminata ore 23.30

Attrezzatura richiesta: Scarpe da trekking o scarpe da ginnastica robuste, Bottiglietta d'acqua, spray anti insetti, torcia. Dispositivi di protezione individuale anti Covid-19

Organizzatore: Associazione Coworking Salsomaggiore Terme - Guida: Simona Alberoni (Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatore Turistico)

Costi di partecipazione: 8 euro, 4 euro ragazzi dai 10 ai 18 anni, gratuito bambini sotto i 10 anni

Prenotazione obbligatoria: E-mail: aroundthermae@gmail.com - FB: Around Thermae - Telefono: +39 392 8595888 Prenotazioni da effettuarsi entro le ore 18.00 del giorno precedente l'escursione.

Evento inserito nel calendario Around Thermae 2020 promosso dall'Associazione Coworking Salsomaggiore Terme in collaborazione con il Comune di Salsomaggiore Terme. Cani ammessi al guinzaglio.

L'escursione si svolge secondo il Protocollo Covid emanato da Aigae, del quale la Guida fornirà specifiche indicazioni all'atto della prenotazione.