Incontri speciali alla Riserva dei Ghirardi

Nel bellissimo contesto dei pascoli della Riserva dei Ghirardi, incontreremo i cavalli in libertà. Insieme faremo l'esperienza di come queste meravigliose creature possono aiutarci a comprendere meglio i nostri atteggiamenti, i nostri limiti, come affrontiamo e come ci relazioniamo nella nostra vita.

Sono consigliati abiti comodi e un pannetto per potersi sedere sul prato. Contributo di euro 25,00 a persona.

Ritrovo: sabato 22 Agosto allle ore 18.00 presso il Centro Visita della Riserva dei Ghirardi in località Predelle di Porcigatone (Borgotaro PR). Termine attività ore 20..00

A cura di "Un sentiero - un cavallo, emozioni nell'Oasi WWF dei Ghirardi" presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR. Contributo di euro 25,00 a persona.

Prenotazione obbligatoria al numero 3315449986.

Norme Covid19 comunicate agli iscritti.