Sabato 22 Agosto a Mossale di Corniglio

L'Alta Val Parma è fatta di borghi dal sapore antico, dalle case in pietra dal fascino incredibile in cui il tempo scorre lento, di boschi misti di latifoglie alternati, prima a seminativi, poi a prati stabili per lo sfalcio e il pascolo, segnati da siepi, filari alberati e muretti a secco e, salendo, di boschi di faggio, crinali, cime.

C'è stato un tempo in cui questi borghi popolati ed animati e questo paesaggio unico della valle hanno ispirato persone trasmettendo loro sensazioni ed emozioni dalle quali sono nate nuove "visioni" che hanno dovuto fissare in un dipinto o su ceramica o in uno scritto comunque in una forma d'arte.

L'artista Walter Madoi, a partire dal 1963, fa di Sesta Inferiore (Corniglio PR) il suo atelier privilegiato.

Poco lontano, Mossale Superiore, ha formato l'animo di una straordinaria artista, Elena Samperi, che, da qui, è partita per l'Europa e il Sudamerica entrando nei principali movimenti artistici degli anni ottanta del novecento. L'immensità degli spazi Appenninici, la libertà e il silenzio che li pervadono, l'hanno condotta ad indagare le antiche origini primordiali dell'animo umano per ritrovare il profondo significato della vita. Il suo percorso l'ha portata a sostenere il contrasto alle ingiustizie. La sua arte, a volte forte e di denuncia, mostra le contraddizioni della società, i comportamenti ambigui dell'uomo, si mette a fianco di deboli e oppressi, dalle donne scarsamente considerate, ai popoli amazzonici che vedono le loro foreste distrutte da poteri politici e militari. Le sue opere, dal mondo, sono tornate a Corniglio e, oggi si possono ammirare negli spazi dell'Ex Colonia Montana che le accolgono in una Collezione permanente.

Primo maestro di Elena è stato l'artista Arnaldo Bartoli e il loro incontro è avvenuto proprio in Val Parma, dove anche lui aveva una casa a Mossale.

Accanto a loro a Mossale tanti altri: il pittore Giorgio Iattoni, la pittrice e decoratrice su ceramica Mariana Frati Bussandri di Fidenza, il ceramista Bartoli Guglielmo, il pittore Tramalloni Adelmo….

Tutti hanno tratto profonda ispirazione dal paesaggio, dalle pietre, dai laghi della Val Parma.

A loro sarà dedicato il progetto "Il Borgo degli Artisti" il cui scopo sarà quello di valorizzare queste figure di artisti all'interno del paese di Mossale.

Il progetto verrà presentato al pubblico Sabato 22 Agosto 2020 alle ore 17.00 in località Mossale Inferiore (Bosco di Corniglio PR)

Per l'occasione verrà presentata in esclusiva anche la pubblicazione della fiaba illustrata di Elena Samperi "Green Mistery", scritta e dipinta dall'artista nel 1986l La favola viene proposta, per la sua bellezza e attualità, nelle due lingue (nella lingua originale, l'inglese, e in italiano).

L'iniziativa è organizzata da Associazione Elena Samperi, nel decimo anno della sua istituzione, Comune di Corniglio, Consorzio di Miglioramento Alta Val Parma in collaboraizone con Parchi del Ducato