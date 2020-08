Domenica 23 Agosto escursione guidata tra natura e arte

Un trekking a cavallo di un'intera giornata per scoprire l'arte e la natura dell'Alta Val Parma

Partendo dal Ranch Stella del Bosco, in località Polita di Corniglio (854 m slm) seguiremo un percorso lungo il sentiero nel bosco per arrivare nella strada Prov.le e da qui salire per l'abitato di Sesta inferiore (923 m slm) attraversando il borgo per ammirare il museo all'aperto con i dipinti murali del Pittore Walter Madoi (1925–1976). Proseguiremo nel sentiero boschivo per immettersi in strada carraia ghiaiata sino al bivio per il Passo Colla, raggiungeremo il Rifugio Lagoni ( 1350 m slm) con sosta per cavalli e cavalieri. Per il rientro percorreremo la strada sterrata sino a località "Cancelli" poi il sentiero all'interno di faggeto per raggiungere e costeggiare il "bacino" di Bosco che alimenta l'intero abitato e raggiungere sul percorso misto (asfalto e bosco) il Ranch a Polita.

Grado di difficoltà: Medio - alto - Dislivelli complessivi: 500 m - Tempo di percorrenza: H 6 (escluse soste)

Ritrovo: Domenica 23 Agosto 2020 ore 9.00 c/o Ranch Stella del Bosco – loc. Polita – Corniglio (PR). Rientro previsto ore 18.00

Attrezzatura richiesta: pantaloni lunghi, stivali da equitazione o scarponi da trekking, cap (in dotazione anche dal Ranch)

Organizzatore e guida: Elisabetta Beghi (Guida Equituristica E.N.G.E.A.)



Costi di partecipazione: €/cad 80,00 (pranzo al sacco -panino e bibita al Rifugio Lagoni- compresi)



Prenotazione obbligatoria: cell. 338 7154757 - email vassy.e@libero.it - facebook : Ranch Stella del Bosco



L'escursione si svolge nel rispetto del Protocollo Covid-19 emanato da ENGEA, di cui la guida fornirà informazioni specifiche all'atto della prenotazione.

Possibilità di pernottamento e prima colazione presso adiacente struttura B&b Il Bosco delle Fate : per info 3385938861 – 3396247251.Nelle vicinanze Trattoria "Da Berto" (1 km ca) per pranzo e/o cena per info tel. 0521/889150. n. 3 cavalli del Ranch disponibili oltre a possibilità di partecipazione col proprio cavallo