Tutto quello che c'è da sapere per una corretta fruizione delle Aree protette gestite dall'Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale: Parchi regionali, Riserve naturali regionali, Paesaggi naturalistici e seminaturalistici protetti e siti Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS).

Le aree naturalistiche protette non sono racchiuse all'interno di recinzioni, non hanno cancelli di accesso e nemmeno orari di apertura: sono sempre aperte e libere alla fruizione del pubblico e dei visitatori. Sono però territori delicati e da tutelare, in primis con norme di comportamento corrette e rispettose della natura, dell'ambiente e della sua biodiversità.

COSA FARE PER...