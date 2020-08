La Via Longobarda, le stelle e l'armonia con la natura

Mercoledì 19 Agosto alle ore 16.00 a Bosco di Corniglio (PR) presso la sede della Pro Loco, è in programma la presentazione del Progetto e della mostra "Via Longobarda tra Val Parma e Val Baganza: valorizzazione turistica attraverso la storia dei beni culturali del territorio". La mostra, curata da Franca Manzini, Gianluca Bottazzi e Italo Pizzati è stata coordinata dai Parchi del Ducato e realizzata grazie ad un finanziamento di Fondazione Cariparma e Comune di Sala Baganza, Comune di Felino, Comune Di Calestano, Comune di Langhirano e Comune Di Corniglio. Ingresso libero e gratuito, è richiesta la prenotazione ai numeri: Jessica 333 7215705 oppure Barbara 335 1984770

Una camminata sui sentieri del Parco dello Stirone e del Piacenziano per raggiungere insieme il miglior punto di vista per osservare il cielo stellato a caccia di una stella cadente per un desiderio. In compagnia, su sentieri di semplice percorrenza, si potrà ammirare la bellezza del parco nella notte. L'itinerario, semplice e pianeggiante, parte dalla sede MillePioppi del Parco, attraversa il podere e su sentiero ci conduce alla località Laurano. Il ritorno è sulla stessa via. Ritrovo: Mercoledì 19 Agosto ore 21.00 c/o Area Millepioppi – Località San Nicomede - Salsomaggiore Terme (PR). Prenotazione obbligatoria: E-mail: aroundthermae@gmail.com - FB: Around Thermae - Telefono: +39 392 8595888

Con lo Yoga e il suono delle campane tibetane raccoglieremo la benefica energia del Bosco. Una serata dedicata al benessere in natura con Elisa Lorenzani e Claudia Politi Persson. L'iniziativa è in programma Venerdì 21 Agosto 2020 alle ore 19.00 nel Parco Boschi di Carrega (Sala Baganza PR). Il ritrovo è presso il Parcheggio in via Zappati (Sala Baganza PR), dietro il ristorante I Pifferi. Posti limitati. Info costi e Prenotazione (obbligatoria): info@lemonadi / elisa@associazioneilmondo.it - Claudia Cell.340 9945603 • Elisa Cell.349 4286844