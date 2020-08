Escursioni, incontri e i Parchi della Musica

Si crede che le favole siano nate con l'intento di far stare buoni i bambini o farli addormentare la notte. Le Fole hanno in realtà origini più lontane, servivano per addomesticare il Bosco, rendere noto e comprensibile ciò che non lo era: strane trecce che si trovavano alle code delle cavalle nella stalla al mattino, improvvisi mulinelli di vento, oggetti spostati in casa. Anche noi, come il bravissimo scrittore di memorie Mario Ferraguti, andremo alla ricerca delle Fole dell'Appennino. Grado di difficoltà: E (Escursionistico medio-facile) - Tempi di percorrenza stimati: 2:30 ore. Appuntamento 1: Sabato 22 Agosto 2020 ore 14.30 presso parcheggione del Cimitero di Parma, Viale della Villetta, 29, B. Appuntamento 2: ore 16.00 presso Str. del Groppo Sovrano, 35 – Riana, 43010 Monchio delle corti PR. Prenotazione obbligatoria: Antea +39 3480725255 oppure email antea@controventotrekking.it

La frazione di Mossale ha formato l'animo di una straordinaria artista, Elena Samperi, che, da qui, è partita per l'Europa e il Sudamerica entrando nei principali movimenti artistici degli anni ottanta del novecento. Suo primo maestro è stato l'artista Arnaldo Bartoli e il loro incontro è avvenuto proprio in Val Parma; accanto a loro tanti altri: Giorgio Iattoni, Mariana Frati Bussandri di Fidenza, Bartoli Guglielmo, Tramalloni Adelmo. A loro sarà dedicato il progetto "Il Borgo degli Artisti" il cui scopo sarà quello di valorizzare queste figure di artisti all'interno del paese. Il progetto verrà presentato al pubblico Sabato 22 Agosto 2020 alle ore 17.00 in località Mossale Inferiore (Bosco di Corniglio PR). Per l'occasione verrà presentata in esclusiva anche la pubblicazione della fiaba illustrata di Elena Samperi "Green Mistery", scritta e dipinta dall'artista nel 1986.

Doppio appuntamento alla Riserva dei Ghirardi Sabato 22 Agosto: alle ore 9.30 visita guidata naturalistica al Monte Santa Donna; alle ore 18.00 l'attività "I cavalli come specchio dell'anima"

Sabato 22 Agosto alle ore 9.30 un visita guidata naturalistica al M. Santa Donna, il monte originariamente dedicato a S. Abdon, venerato dai Longobardi, teatro di sanguinose vicende della lotta partigiana di liberazione e territorio di caccia di numerose specie di rapaci. Ritrovo presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR. Prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

Alle ore 18.00 "I cavalli come specchio dell'anima": nel bellissimo contesto dei pascoli della Riserva dei Ghirardi, incontreremo i cavalli in libertà. Insieme faremo l'esperienza di come queste meravigliose creature possono aiutarci a comprendere meglio i nostri atteggiamenti, i nostri limiti, come affrontiamo e come ci relazioniamo nella nostra vita.Ritrovo: presso il Centro Visita della Riserva dei Ghirardi in località Predelle di Porcigatone (Borgotaro PR). Prenotazione obbligatoria al numero 3315449986.

Un trekking a cavallo di un'intera giornata per scoprire l'arte e la natura dell'Alta Val Parma. Da Polita di Corniglio saliremo per l'abitato di Sesta inferiore attraversando il borgo per ammirare il museo all'aperto con i dipinti murali del Pittore Walter Madoi (1925–1976). Proseguiremo nel sentiero boschivo per immettersi in strada carraia ghiaiata sino al bivio per il Passo Colla, raggiungeremo il Rifugio Lagoni ( 1350 m slm) con sosta per cavalli e cavalieri. Grado di difficoltà: Medio - alto - Tempo di percorrenza: H 6 (escluse soste). Ritrovo: Domenica 23 Agosto 2020 ore 9.00 c/o Ranch Stella del Bosco – loc. Polita – Corniglio (PR). Prenotazione obbligatoria: cell. 338 7154757 - email vassy.e@libero.it - facebook : Ranch Stella del Bosco

Nello splendido scenario del Parco Monte Fuso, presso il Campo Tiro con l' Arco, un concerto di matrice pop. swing e jazz! Archimia String Quartet ritorna ospite de I PARCHI DELLA MUSICA impreziosito dalla presenza del trombettista Davide Ghidoni. Trascrizioni originali e improvvisazione saranno la cifra essenziale della performance. Il Concerto è in programma Domenica 23 Agosto 2020 alle ore 18.00 presso il Parco Monte Fuso, all'interno del campo Tiro Con l'Arco). INGRESSO LIBERO E GRATUITO CON PRENOTAZIONE: iparchidellamusica@gmail.com - facebook iparchidellamusica -telefono e whatsapp +39 338 7003499