Orario Ufficio Informativo dei Parchi Reali

con sede all'ingresso Ponte Verde del Parco La Mandria

011.4993381 info@parcomandria.it info@parchireali.gov.it

- dal martedì al venerdì (sportello al pubblico e telefono)

ore 10-12/14-17

- sabato domenica e festivi

sportello al pubblico: 8-13.00/13.30-18

telefono: 8-11 (oltre tale orario è possibile fare prenotazioni tramite mail o consultare il sito internet e canali Social per eventuali informazioni)

- chiuso lunedì non festivo

Divieto fondamentale, come ovunque, è l'assembramento. Si chiede quindi la collaborazione di tutti per non creare situazioni pericolose per la propria salute e quella altrui all'interno delle aree attrezzate.

PARCO NATURALE LA MANDRIA

RICORDIAMO CHE ALL'INTERNO DEL PARCO LA MANDRIA E' VIETATO INTRODURRE QUALSIASI SPECIE ANIMALE, COMPRESI I NOSTRI AMICI CANI! Per approfondimenti: https://bit.ly/2XJqfyH

IL PARCO APRE ALLE ORE 8.00 E CHIUDE ALLE ORE 20.00

(possibili chiusure in caso di forte maltempo per la sicurezza - in caso di pioggia potrebbero chiudere anche alcuni servizi come i noleggi biciclette o potrebbe non effettuarsi il tour in Trenino)

Ricordiamo che è possibile fare grigliate esclusivamente nell'apposita area attrezzata del pratone vicino alla Cascina Prato Pascolo. E' necessario portare la propria attrezzatura e accendere fuochi in sicurezza (NO fuochi a terra – NO fuochi sotto gli alberi)

STORIA E LOISIR

CHIESA DI SAN GIULIANO

30 agosto 2020 dalle ore 15.30

FESTA DI SAN GIULIANO

CASTELLO DELLA MANDRIA

(Borgo Castello – 800m circa da ingresso Ponte Verde di Venaria)

ore 11:00 - 17:00

dal martedì alla domenica e festivi

chiuso lunedì non festivo

(chiusura biglietteria 1 ora prima della chiusura del Museo)

Per informazioni: 011 499 2333

CASCINA VITTORIA

(a metà strada circa tra ingresso Druento e Ponte Verde di Venaria)

Cancello CHIUSO -Ingresso da cancello uscita da lato cortile con ingressi contingentati:

gruppi famigliari max 4/5 persone - gruppi "misti" max 8 persone in 2 gruppi

Visita guidata per gli animali € 2,00 a persona, bambini gratis (durata circa15 minuti)

per chi fa il giro possibilità uso tavoli sotto albero per merenda

a disposizione: cuffiette monouso per Cap - igienizzante - guanti - salviette monouso – sapone

Per info e prenotazioni: 335/307310

TRENINO INTERPARCO

sabato, domenica e festivi - orari: 11.00/14.00/15.30/17.00/18.30

- 1° fermata P.za della Repubblica

– 2° fermata Ingresso Ponte Verde

Costo: € 6 adulti - €5 dai 3 ai 10 anni – gratuito fino ai 3 anni di età

– passeggeri con distanziamenti

– minino 12 massimo 24 persone

dal martedì al venerdì il trenino parte solo su prenotazione per gruppi di minimo 10 persone

Prenotazione:340/7936071

SPORT

CENTRO DI ALLENAMENTO

Continuano le attività dedicate agli appassionati di running! Al Parco si corre e cammina con gli amici del Centro di allenamento La Mandria...

Per maggiori informazioni: allenamento.mandria@gmail.com

- Sabato 29 AGOSTO 2020 Appuntamento all'alba da Cascina Brero – ore 6.30!!! Non necessita di prenotazione. L'importante è arrivare puntuali

SERVIZI

RENT BIKE CASCINA PRATO PASCOLO

(A 500m circa da ingresso Ponte Verde di Venaria)

Lunedì CHIUSO

Dal martedì alla domenica 10.00-13.00/14.00-19.00

Si chiede a tutti, per la vostra sicurezza, un piccolo sforzo: venite provvisti di guanti e mascherina e rispettate le direttive del personale del nolo bici!

Il To Handbike sbarca la Parco della Mandria

Due Handbike del Progetto (TO) HANDBIKE sbarcano al Parco della Mandria. Grazie alla collaborazione tra l'Associazione AIPS Onlus -Venaria (Associazione Italiana Paralisi Spastica) e la Rent Bike La Mandria. Per prenotare la Hanbike basterà contattare telefonicamente Rent Bike La Mandria allo 011 4993333.

Il costo è di 3€ ora per i portatori di handicap e 5 € per coloro che volessero provare la Handbike (costo orario) . Una parte dell'introito sarà devoluto all'AIPS – Associazione Italiana Paralisi Spastica Onlu.

CASCINA OSLERA

(omonimo ingresso Oslera di Robassomero)

Aperto tutta la settimana. La cascina ha scelto di sanificare i locali con l'ozono.

CHIUSO: giochi bimbi chiusi - bagni pubblici

APERTO DA ASPORTO: bar - gelateria – yogurteria

APERTA OSTERIA – anche con grigliate da asporto

APERTO NOLO BICI (SI NOLEGGIANO ANCHE I TANDEM)

PARCHEGGIO interno con presidio € 3 al giorno nei weekend e festivi – gratuito in settimana

Per informazioni: 366 4994250

CAFFETTERIA REALE

(Borgo Castello – 800m circa da ingresso Ponte Verde di Venaria)

Aperto da asporto da mercoledì a domenica ore 9.15-17.00

Tavoli fuori a disposizione rispettando le indicazioni delle distanze

CHIOSCO "DUE CREPES IN VIAGGIO"

(PRESSO LA CASCINA VITTORIA)

Ore 9-18

ad agosto aperto sabato, domenica e festivi

Bisognerà seguire poche ma fondamentali regole:

• Sul tavolino sarà disponibile il GEL PER SANIFICARSI LE MANI

BAR BAFFO

(ingresso di Druento)

Asporto e servizio ai tavoli esterni rispettando le indicazioni delle distanze

LA LOCANDA DELLA MANDRIA

(Cascina Prato Pascolo 500m circa da ingresso Ponte Verde di Venaria)

Per informazioni 011 4993324

APERTO BAR E RISTORANTE!

nel week end e festivi orario continuato

VISITE NATURALISTICHE

Ripartono le attività di visita naturalistica al Parco con le guide della Cooperativa Arnica. Abbigliamento comodo per escursioni. La partenza delle attività è soggetta alle condizioni meteo e al raggiungimento del minimo iscritti.



Prenotazione obbligatoria all'Ufficio Informativo del Parco.

24 AGOSTO 2020

ore 20.00 da ingresso Ponte Verde

LA TAVOLOZZA DELLE FOGLIE



28 AGOSTO 2020



ore 18.30 da ingresso Brero

UN PARCO A PASSO DI FITWALKING

ore 20.00 da ingresso Oslera

UN TRAMONTO, UN LAGO E UN PIC NIC

29 AGOSTO 2020

ore 18.30 da ingresso Cascina Brero

INCONTRI ALL'IMBRUNIRE



