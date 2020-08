“Siamo pronti per affrontare il nostro nuovo futuro? ” il consueto appuntamento annuale si svolge in via telematica

La cooperazione internazionale e la connessione fra coloro che si occupano di conservazione della natura, oggi è più importante che mai. Europarc Federation, di cui Federparchi è la sezione italiana, è impegnata a tenere in contatto i suoi associati, gli amici e i colleghi che operano nel settore. Quest'anno la consueta Conferenza internazionale si svolgerà in via telematica, tramite la piattaforma Zoom, per consentire, come sempre, uno scambio di idee, esperienze e buone pratiche al fine di costruire il futuro per le aree naturali protette d'Europa. L'appuntamento è per i giorni 8 e 9 settembre previo registrazione.

Qui link per ulteriori info e per la registrazione