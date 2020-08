Concerto finale dei Parchi della Musica Domenica 30 Agosto a Giarola

"OTTO PER OTTO", dall' Ottetto di Mendelssohn a Ottorino Respighi sarà il concerto di chiusura della Rassegna 2020. La consueta location nella splendida Corte di Giarola accoglierà l'Ensemble Orchestra Infonote che, per il terzo anno, ci regalerà come sempre un programma di grande levatura ed al contempo assolutamente godibile. Violino concertatore Serafino Tedesi.

PROGRAMMA

F. Mendelssohn – Bartholdy Ottetto per Archi Op.20

-Allegro moderato ma con fuoco

-Andante

-Scherzo. Allegro leggierissimo

-Presto

O. Respighi Antiche Arie e Danze / Suite III

-Aria Di Corte-Siciliana-Passacaglia

ENSEMBLE ORCHESTRA INFONOTE

Violino Concertatore

SERAFINO TEDESI

Il concerto è in programma Domenica 30 Agosto 2020 alle 21.00 presso la Corte di Giarola, strada Giarola 11 - Collecchio PR

INGRESSO LIBERO E GRATUITO CON PRENOTAZIONE: iparchidellamusica@gmail.com

facebook iparchidellamusica -telefono e whatsapp +39 338 7003499