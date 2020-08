Draghi volanti, bestiari immaginari e il concerto finale de I Parchi della Musica

Per il progetto Musica a Corniglio, Giovedì 27 agosto iniziano i concerti finali di alunni e docenti dei Master di perfezionamento Rapsody. Il primo Concerto, Swing&String, è in programma proprio giovedì 27 Agosto alle ore 21.00 in Piazza Castello a Corniglio e vedrà esibirsi la classe dello Special master di Musica d'insieme per archi sulla pronuncia Jazz. Venerdì 28 Agosto alle 21.00 in località Ballone e Sabato 29 Agosto alle 21.00 in località Sesta Inferiore, ad esibirsi saranno gli allievi delle classi di violino e violoncello. Il 30 agosto alle 18.00 a Corniglio presso la chiesa SS. Assunzione di Maria Vergine, concerto finale degli allievi di violino, violoncello e musica d'insieme.

Squame, artigli, fauci e bisbigli, antichi rituali e orridi giacigli. Una serata in cui si materializzeranno, grazie alla presenza di Fabio Bortesi e Mario Ferraguti, il folletto, il regle, la gòsa, il bargnif, le sirene, ma anche i kappa, gli oni e gli yokai dell'antico Giappone. Un viaggio tra bestiari immaginari assolutamente reali! L'incontro è in programma Sabato 29 Agosto 2020 alle ore 19.00 presso il Centro visite della Riserva dei Ghirardi in località Predelle di Porcigatone (Borgo Val di Taro PR). Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093.

Draghi volanti: così gli anglosassoni chiamano le Libellule: predatori alati che animano gli ambienti naturali e in particolare le zone umide, con il loro volo ipnotizzante sempre a caccia di insetti. Partendo dal Centro Parco di Millepioppi andremo alla scoperta di questi affascinanti animali negli ambienti più vocati del parco, identificando le diverse specie e scoprendone i comportamenti. Un'interessante visita con laboratorio. Attività adatta a famiglie con bambini. Ritrovo: Domenica 30 Agosto 2020 alle ore 10.00 presso il Centro Parco Millepioppi, Strada San Nicomede, 29, Salsomaggiore Terme PR. Per info: aroundthermae@gmail.com - +39 392 859 5888. Prenotazione obbligatoria iscrivendosi al link: https://bit.ly/aroundthermae2020

"OTTO PER OTTO", dall' Ottetto di Mendelssohn a Ottorino Respighi sarà il concerto di chiusura della Rassegna 2020. La consueta location nella splendida Corte di Giarola accoglierà l'Ensemble Orchestra Infonote che, per il terzo anno, ci regalerà come sempre un programma di grande levatura ed al contempo assolutamente godibile. Violino concertatore Serafino Tedesi. Il concerto è in programma Domenica 30 Agosto 2020 alle 21.00 presso la Corte di Giarola, strada Giarola 11 - Collecchio PR. Ingresso libero e gratuito con prenotazione: iparchidellamusica@gmail.com - facebook iparchidellamusica -telefono e whatsapp +39 338 7003499