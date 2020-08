dal 28 al 30 agosto 2020

Agosto ormai sta finendo e per il suo ultimo week end tantissime sono le opportunità di visita del Parco La Mandria!

Venerdì 28 Agosto 2020

dalle 18:30 alle 19:30: Il Parco a passo di Fitwalking

camminata non competitiva naturalistica

Camminare il gesto più semplice e più salutare in assoluto. Passeggiata naturalistica alla scoperta della natura del Parco; durante la passeggiata inoltre saranno date (da parte di un istruttore qualificato) dimostrazioni della pratica sportive del Fitwalking che non solo migliora la nostra salute ma allontana ansia e depressione, aumenta l'auto stima, con un notevole effetto sul buon umore.

Ritrovo ingresso Cascina Brero (Via Scodeggio - Venaria Reale)

Costo 8 euro

Abbigliamento idoneo per escursioni

Prenotazione obbligatoria

dalle 20:00 alle 23:00: Un tramonto, un lago ed un pic nic

Passeggiate con bambini dai 5 anni - no passeggini

Passeggiata naturalistica lungo i sentieri e le rotte del Parco fino ai laghi che, con le luci della sera, diventano ancora più suggestivi. Quali suoni, profumi e luci quando tramonta il sole e arriva la sera sulle rive di un lago? Durante l'attività pic nic in riva la lago con proprio cestino pic nic (a cura dei partecipanti)

Costo: 12 euro adulto, 5 euro bambini fino ai 10 anni - 1 euro di sconto per possessori abbonamento museo.

Gli sconti non sono cumulabili con altri.

Ritrovo ingresso Cascina Oslera (SP1 altezza area industriale di Robassomero - rotonda di Corso Fratelli Kennedy)

Abbigliamento idoneo per escursioni

Prenotazione obbligatoria

Sabato 29 Agosto 2020

dalle 18:30 alle 21:30: Trekking Incontri all'Imbrunire

Alla scoperta del Parco attraverso i colori del tramonto. Facile escursione per tutti (bambini dagli 8 anni).

Si consiglia abbigliamento e calzature adeguate.

Ritrovo presso Cascina Brero: Via Scodeggio - Venaria Reale

Costo: 12 euro adulto, 5 euro bambini fino ai 10 anni - 1 euro di sconto per possessori abbonamento museo.

Gli sconti non sono cumulabili con altri.

Prenotazione obbligatoria

Domenica 30 Agosto 2020

Dalle ore 15:30 Festa di San Giuliano

La festa è quella presso la chiesetta di San Giuliano, il pomeriggio del 30 agosto, Santa Messa, merenda e la rara occasione di poter ammirare gli affreschi del 1493.

Quest'anno il servizio Fruizione del Parco ha pensato di offrire qualcosa di nuovo. Per la prima volta sarà possibile vedere gli affreschi e ASCOLTARE le esatte parole che avrebbero potuto ascoltare i fedeli di Rubbianetta, allorché in occasione del rifacimento della chiesa, fosse venuto in visita un monaco predicatore, vere celebrità dell'epoca. Costoro viaggiavano tutta Europa e con una lingua molto colorita, accompagnata da gestualità istrionica, tanto per farsi capire bene, fustigavano vizi (molti) e lodavano virtù (raramente). Trovati dopo lunghe ricerche, verranno proposti stralci da sermoni effettivamente pronunciati nel 1493, così da non lasciare nulla all'approssimazione e potersi calare nell'atmosfera del tempo.

PROGRAMMA

Ore 15.30 partenza navetta per persone con difficoltà di deambulazione da Largo Oropa a Druento alla Cappella di San Giuliano

Ore 16.00 Santa Messa all'aperto nel prato antistante la Cappella di San Giuliano celebrata da Don Simone Pansarella

Ore 17.00 merenda al sacco condivisa sotto il muro del Ricetto ( Luogo di origine di Druento)

Nel rispetto delle disposizione COVID19 si RICHIEDE l'uso della mascherina sulla navetta e l'obbligo della merenda al sacco

Si ringraziano il Parroco Don Simone, Il Parco la Mandria, il Corpo Musicale Santa Cecilia, il G.R.H eil Centro d'Ascolto di Druento

Ufficio Informazioni Parchi Reali:

011/4993381 info@parcomandria.it

- dal martedì al venerdì front office e risposta telefonica 10-12/14-17

- sabato front office e risposta telefonica 8-13/13.30-18

- domenica e festivi

front office 8-13/13.30-18

risposta telefonica solo dalle 8-13

"I LUOGHI DEL CUORE"

L'Ente di gestione dei Parchi Reali aderisce al progetto I LUOGHI DEL CUORE, la campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, sostenendo il recupero e la valorizzazione della Casina di caccia la Bizzarria nel Parco La Mandria e del Castello di Parpaglia nel Parco di Stupinigi.



Anche tu puoi salvarli con un click!



Casina di caccia la Bizzarria nel Parco La Mandria

Castello di Parpaglia nel Parco di Stupinigi