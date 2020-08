Escursione guidata di Camminaparchi Sabato 5 Settembre

Un fiume con ampie zone di greto, che sono sempre state un ostacolo da superare per l'uomo, ma allo stesso tempo un luogo ideale per la nidificazione di molte specie di uccelli tra cui l'Occhione, specie di interesse comunitario. Tutto ciò è possibile grazie ai suoi peculiari aspetti idrogeologici: canali intrecciati e terrazzi fluviali. Percorrendo i sentieri del Parco, si scopriranno aspetti naturalistici e storici unici, come la battaglia tra l'esercito di Annibale e quello Romano.

Dal Borgo di Rivalta si scende nel greto del fiume, percorrendo il sentiero che costeggia il colle su cui si erge il castello e che attraversa boschi di querce e carpini, di cui è possibile osservarne gli abitanti, come picchi, caprioli e scoiattoli. Una volta usciti dall'area boscata, ci si incammina all'interno del greto, per arrivare al terrazzo fluviale e, raggiungere il solco del Rio Comune di destra, la cui presa di si trova in località Case Bruschi. Questo è il canale principale che da secoli viene utilizzato per irrigare i campi situati sulla sponda destra del Trebbia, dove l'intreccio di fossi e scoline è spesso sottolineato da filari di gelsi.

Grado di difficoltà: Facile (T) - Dislivello in salita: 35m; dislivello in discesa: 58m- Tempo di percorrenza: 2,00h.

Ritrovo: Sabato 5 Settembre 2020 ore 9.00 c/o Parcheggio del Borgo di Rivalta (PC). Fine escurisone previsto per le ore 14.00

Attrezzatura richiesta: Scarponi da trekking con suola scolpita, bastoncini da trekking, pantaloni lunghi, giacca anti vento, crema solare, acqua e occhiali da sole. Dispositivi di protezione individuale anti Covid-19

Organizzatore: Associazione Coworking Salsomaggiore Terme - Guida: Simona Alberoni (GAE)

Costi di partecipazione: 18€, 10€ bambini e ragazzi dai 10 ai 16 anni. Il costo è comprensivo della degustazione

Prenotazione obbligatoria: Email: astrea.soc.cooperativa@gmail.com; FB: Astrea escursioni e didattica; telefono: 3288960870 Prenotazioni da effettuarsi entro le ore 12.00 del giorno precedente l'uscita.

Al termine dell'escursione, con un breve spostamento in auto si raggiungerà l'Azienda Agricola Gazzola Liviana, in Località Sargnago di Pigazzano, in cui si svolgerà la degustazione di vini piacentini DOC, prodotti dall'Azienda Agricola "La Pagliara" e accompagnati da prodotti tipici piacentini.

Bambini dai 10 anni, purché abituati a camminare su terreni impervi - Cani ammessi al guinzaglio.

L'escursione è inserita nel calendario delle iniziative di Parma 2020 - Capitale Italiana della Cultura.