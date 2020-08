Escursione per famiglie a Carrega Domenica 6 Settembre

In viaggio in compagnia del nostro BUFFO FOLLETTO del bosco, che ci guiderà all'interno del Parco dei Boschi di Carrega, alle porte di Parma, attraverso vie non battute e leggende tutte da sognare. Sarà armato della sua inseparabile valigia delle meraviglie che nasconde una rara collezione di oggetti ogni volta differenti, posseduti da alcuni personaggi famosi di fiabe e libri tra alcuni dei più amati: una penna di Edvige, la civetta di Harry Potter, la pietra preziosa che indossa Vaiana di Oceania, una delle frecce di nocciolo di Robin Hood, un frammento della caverna di Alì Babà, strumenti buffi dei Minions, Geppetto e Pinocchio e molto altro! Ci guiderà raccontandoci delle Leggende di Alberi e animali, ma anche di acqua e di terra. Non mancheranno STRUMENTI strani che ci permetteranno di vedere il bosco da un'altra prospettiva e insieme al Folletto tanti giochi, indovinelli, magie e sorprese ci attendono in un luogo ricco di Storia.

La facilità del percorso, e il dislivello minimo, lo rendono adatto alle famiglie e ai bambini, che non sentiranno la fatica perchè le mille avventure che vivremo faranno loro dimenticare l'afoso e stretto mondo delle nostre città! Escursione ed educazione ambientale con giochi e attività per bambini e genitori

ITINERARIO: Partenza dal Parcheggio del Parco zona Sala Baganza, si prende per Via Olma e attraverso il sentiero pedonale arrivo al Casino di Caccia dei Carrega. Si prosegue poi per il Lago della Grotta fino al Lago della Svizzera. Ci fermiamo a merenda ai tavoli del Centro Parco Levati. Rientro alle macchine dall'ingresso Via Olma. L'itinerario di cammino sarà intervallato da momenti di soste con giochi, educazione interattiva e coinvolgimento di famiglie e bambini nelle attività del Folletto del Bosco (la Guida).

LOCALITA' TOCCATE: Sala Baganza, Casino di Caccia dei Carrega, Lago della Grotta, Lago della Svizzera, Sede Centro Parco Levati.

Grado di difficoltà: E (Escursionistico, facile) - Dislivelli: 200 metri - distanza 5,4 km - Tempi di percorrenza stimati (escluse soste): 2 ore

Ritrovo: Domenica 6 Settembre 2020 ore 15.00 - Parcheggio del Parco Boschi di Carrega, Via Zappati, 34, Sala Baganza PR. Rientro previsto ore 18:00

Attrezzatura richiesta: Pile o maglioncino, borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponcini da trekking, giacca o mantellina impermeabile, merenda. Facoltativo: bastoncini da trekking. Dispositivi di protezione individuale anti Covid19

Organizzatore: ControventoTrekking di Antea Franceschin - Guida: Antea Franceschin (Guida Ambientale Escursionistica)

Costi di partecipazione: 15 € Bambini e ragazzi; Adulti gratuiti;

Per chi è adatta: Escursione adatta a tutti. possono partecipare bambini dai 5 anni di età. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto.

Riferimenti per le prenotazioni (es: tel, cell, e-mail, indirizzo, pagina facebook…)

Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti e/o entro le ore 18 del giorno precedente l'escursione.

Iscrizione contattando Antea Franceschin Antea +39 3480725255 oppure email antea@controventotrekking.it