L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, nel contesto del Progetto europeo Life4Oak Forests organizza il

FOREST WEEK END

Sabato 5 e domenica 6 settembre 2020

Fine settimana rivolto alla celebrazione del valore ecosistemico dei boschi e delle foreste

Parco della Vena del Gesso Romagnola

Centro visite del Parco di Ca' Carné (Via Rontana 42, Brisighella -RA)

Programma:

- Sabato 5 settembre: Giornata della foresta "Forest Day"

Escursioni didattiche dedicate alla scoperta dei boschi situati nelle vicinanze del Centro visite di Ca' Carnè. Con il supporto di Guide Ambientali Escursionistiche del Parco, vi aiuteremo a riconoscere e conoscere le specie arboree, ad apprezzare il valore ecosistemico e a comprendere gli interventi del Parco a favore della conservazione dei boschi.

A partire dalle ore 10.00 (con ritorno alle 13.00 circa) e con la seconda partenza alle ore 15.30 (con ritorno alle 18.00 circa).

- Domenica 6 settembre: Giornata della famiglia in foresta "Family Day"

Laboratori dedicati alle famiglie e ai più piccoli. Dalle ore 10.00 (e fino al pomeriggio), attraverso un presidio didattico animato da Guide Ambientali Escursionistiche del Parco si potrà comprendere l'ecosistema bosco, i suoi abitanti, il suo fascino e la sua importanza, attraverso brevi momenti di gioco e semplici laboratori di apprendimento. A tutti i giovani partecipanti verrà donato l'opuscolo "Conoscere il bosco".

Nel pomeriggio, a partire dalla 15.30, sarà anche possibile partecipare a brevi visite guidate nei boschi dell'area Cà Carnè.

INFO E ISCRIZIONI OBBLIGATORIE: laghipaolosterna@gmail.com - Cell. e WhatsApp 347 4403555

Eventi gratuiti e gestiti in conformità all'Ordinanza regionale n. 113 del 17/06/2020 "Linee guida regionali per le attività didattiche e turistiche in Aree naturali protette" per la prevenzione da Covid-19.