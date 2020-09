attività al Parco il 4 e 5 settembre 2020

Settembre è arrivato e con l'inizio del mese tantissime novità in programma!



venerdì 4 settembre 2020

dalle 18:00 alle 20:00 INGRESSO CASCINA BRERO La foresta antica. Trekking crepuscolare

Breve passeggiata serale nel Parco della Mandria alla scoperta degli alberi presenti nell'antica Foresta Planiziale visti dal punto di vista scientifico e arricchiti da curiosità botaniche, miti e leggende.Scopriremo come gli antichi Celti avevano creato un alfabeto e un calendario in base al nome degli alberi presenti nella foresta a loro sacra con specie guida per ogni periodo dell'anno. L'albero come punto di partenza, unione fra terra e cielo, che poteva anche influire sul carattere degli uomini.

2020 dalle 21:00 alle 23:00 INGRESSO DI DRUENTO Tornano le notturne in Trenino.. La Mandria di Notte: Storie, Misteri e Curiosità del Parco (con l'Associazione La Mandria Adventure)

Suggestiva escursione in Trenino nei luoghi più intimi del Parco Naturale La Mandria. Il bosco, gli animali, tutto tace ma vive intorno a noi! Una guida naturalistica esperta vi farà entrare nel vivo della Mandria, vi racconterà aneddoti, storie e curiosità che renderanno unico il vostro viaggio. Se saremo fortunati lungo il tragitto riusciremo ad incontrare gli animali del Parco. Un faro dalla cima del trenino punta verso il bosco alla ricerca dei selvatici.

sabato 5 settembre 2020

dalle 08:00 alle 09:00 INGRESSO CASCINA BRERO Il Parco a passo di Fitwalking. Camminata non competitiva naturalistica

Camminare il gesto più semplice e più salutare in assoluto. Passeggiata naturalistica alla scoperta della natura del Parco; durante la passeggiata inoltre saranno date (da parte di un istruttore qualificato) dimostrazioni della pratica sportive del Fitwalking che non solo migliora la nostra salute ma allontana ansia e depressione, aumenta l'auto stima, con un notevole effetto sul buon umore.

dalle 21:00 alle 23:00 INGRESSO PONTE VERDE Tornano le notturne in Trenino.. TRENINANDO. Trenino notturno con breve escursione

Quando una breve escursione a piedi e la visita in Trenino si fondono! Scopriamo insieme la magia del Parco di notte. Se saremo fortunati lungo il tragitto riusciremo ad incontrare gli animali del Parco. Un faro dalla cima del trenino punta verso il bosco alla ricerca dei selvatici.

dalle 21:00 alle 23:00 INGRESSO CASCINA BRERO Voci nella notte. Trekking notturno

Per ascoltare tutto ciò che non si riesce a vedere…emozionante escursione notturna alla scoperta dei sensi che entrano in gioco quando arriva la sera. Facile escursione per tutti (bambini dai 10 anni).Si consiglia abbigliamento e calzature adeguate.

Per informazioni:

Ufficio informativo Parchi Reali

011/4993381 info@parcomandria.it info@parchireali.gov.it

- Dal martedì al venerdì (sportello al pubblico e telefono) ore 10.00-12.00/14.00-17.00

- Sabato domenica e festivi

sportello al pubblico: 8.00-13.00/14.00-17.30

sulla domenica e festivi telefono: 8-13 (oltre tale orario è possibile effettuare prenotazioni via mail)

Chiuso lunedì non festivo