L'inaugurazione del MuMAB e tante escursioni guidate

E' un viaggio nel tempo quello che i visitatori compiranno nel nuovo museo, un viaggio emozionale che li porterà a scoprire e vedere l'evoluzione del nostro pianeta nel corso di milioni di anni e capire meglio l'origine "marina" dei sedimenti e dei fossili che oggi caratterizzano la zona dello Stirone e Piacenziano. Sabato 5 Settembre alle ore 11.00 è prevista l'inaugurazione istituzionale alla presenza delle autorità del nuovo museo che restituisce al pubblico, in una forma moderna, tecnologicamente avanzata e accattivante, il ricco patrimonio di reperti fossili e geopaleontologici già presenti nel museo Mare Antico allestito precedentemente al palazzo dei Congressi di Salsomaggiore. Si chiede cortese conferma di partecipazione, i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Conferma la partecipazione

POMERIGGIO AL MUSEO - Alla scoperta del MuMAB. Sabato 5 Settembre dalle ore 16.00 visite guidate e laboratori didattici al nuovo museo del Parco Stirone e Piacenziano

Dalle ore 16.00 sono in programma visite guidate e laboratori didattici che vi accompagneranno alla scoperta della storia dell'antico mare padano e immergersi nella biodiversità. Appuntamento al MuMAB, presso Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, 29 – Salsomaggiore Terme (PR). PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Per info: mumab@millepioppi.it

Chi ha più paura del lupo, grandi o piccini? Animale misterioso, temuto, ricoperto di leggende ma pieno di fascino. Scopriremo insieme la vita e le abitudini del super predatore attraverso gli occhi e il mondo dei bambini. Un'escursione semplice, il percorso si snoda sul territorio basso del Parco dove ci sono boschi misti alternati a prati coltivati e piccoli paesi dove l'attività principale è basata sull'agricoltura. Grado di difficoltà: Facile, adatto a tutti e a famiglie con bambini dai 6 anni in su abituati a camminare. Ritrovo: Sabato 5 Settembre 2020 ore 15.45 Presso località La Costa di Tizzano – Comune Tizzano Val Parma (PR). Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti cel 348 8224846 mokavalenti@libero.it

Un fiume con ampie zone di greto, che sono sempre state un ostacolo da superare per l'uomo, ma allo stesso tempo un luogo ideale per la nidificazione di molte specie di uccelli tra cui l'Occhione, specie di interesse comunitario. Percorrendo i sentieri del Parco, si scopriranno aspetti naturalistici e storici unici, come la battaglia tra l'esercito di Annibale e quello Romano. Grado di difficoltà: Facile (T) - Ritrovo: Sabato 5 Settembre 2020 ore 9.00 c/o Parcheggio del Borgo di Rivalta (PC). Prenotazione obbligatoria: Email: astrea.soc.cooperativa@gmail.com; FB: Astrea escursioni e didattica; telefono: 3288960870

Alla scoperta della natura dei pascoli, della vita delle pecore, del lavoro dei cani, della magia del lupo e dei sapori di una volta assieme alla Guida della Riserva e ai Pastori, accompagnando il gregge al pascolo nelle mattine d'estate. Uscita con guida GAE - WWF assieme al pastore con il gregge ed i cani da conduzione (border collie) e da guardiania (pastori maremmani). Ritrovo: Sabato 5 Settembre ore 9.00 presso Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi in località Predelle di Porcigatone, Borgotaro PR. Posti limitati, prenotazione obbligatoria via SMS e Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.