Domenica 6 settembre, in occasione della "Giornata nazionale per la custodia del Creato", a Montalto di Vezzano sul Crostolo (RE) l'Ente Parchi Emilia Centrale e il Comune di Vezzano organizzano la manifestazione "Respirare la Foresta" (vedi locandina), una giornata dedicata all'esperienza diretta e alla conoscenza delle funzioni preventive e terapeutiche del bosco e dei popolamenti a pino silvestre nell'area ZSC (Zona speciale di conservazione) di Monte Duro, all'interno del Paesaggio Protetto Collina Reggiana-Terre di Matilde.

Il ritrovo è fissato per le ore 9 presso la sede della Polisportiva di Montalto (via Ca de' Miotti 1) per poi partire in direzione di Ca' Casino, alle pendici del monte Duro, dove si svolgerà un'escursione per sperimentare come moltiplicare gli effetti benefici per la salute lungo un facile percorso in una zona dominata dal raro pino silvestre, relitto di antiche foreste e straordinario generatore di sostanze benefiche.

Dopo una visita all'azienda Ca' Casino, si rientrerà alla Polisportiva e, verso le ore 12,30, ai partecipanti verrà offerto un rinfresco, mentre dalle 15 alle 17 si svolgerà una conferenza dedicata agli effetti della foresta per la salute, al loro significato per l'individuo e la società, e alle istruzioni per l'uso, con i contributi di diversi relatori.

L'iniziativa vede la collaborazione di: Club Alpino Italiano Reggio Emilia, Comitato scientifico centrale CAI, Federazione nazionale Pronatura, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ANA Vezzano sul Crostolo, Polisportiva Montalto.

I partecipanti dovranno essere dotati di calzature comode da escursione. Mascherina obbligatoria.

E' obbligatoria l'iscrizione comunicando, entro il 4 settembre 2020, il proprio nominativo al Comune di Vezzano: 0522/601933 – cultura@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it – Whatsapp 349/8579687.