Escursioni e laboratori per adulti e bambini

Un fiume con ampie zone di greto, che sono sempre state un ostacolo da superare per l'uomo, ma allo stesso tempo un luogo ideale per la nidificazione di molte specie di uccelli tra cui l'Occhione, specie di interesse comunitario. Percorrendo i sentieri del Parco, si scopriranno aspetti naturalistici e storici unici, come la battaglia tra l'esercito di Annibale e quello Romano. Grado di difficoltà: Facile (T) - Ritrovo: Sabato 5 Settembre 2020 ore 9.00 c/o Parcheggio del Borgo di Rivalta (PC). Prenotazione obbligatoria: Email: astrea.soc.cooperativa@gmail.com; FB: Astrea escursioni e didattica; telefono: 3288960870

In viaggio in compagnia del nostro BUFFO FOLLETTO del bosco, che ci guiderà all'interno del Parco dei Boschi di Carrega, alle porte di Parma, attraverso vie non battute e leggende tutte da sognare. Sarà armato della sua inseparabile valigia delle meraviglie che nasconde una rara collezione di oggetti. La facilità del percorso, e il dislivello minimo, lo rendono adatto alle famiglie e ai bambini, che non sentiranno la fatica perchè le mille avventure che vivremo faranno loro dimenticare l'afoso e stretto mondo delle nostre città! Grado di difficoltà: E (Escursionistico, facile) Ritrovo: Domenica 6 Settembre 2020 ore 15.00 - Parcheggio del Parco Boschi di Carrega, Via Zappati, 34, Sala Baganza PR. Iscrizione contattando Antea Franceschin Antea +39 3480725255 oppure email antea@controventotrekking.it

L'estate sul Tavola è fresca, l'erba buona e tanta. tradizione e cultura permettono ancora a manze, vacche e cavalli di pascolare in quota. Sarà bello scoprire un'agricoltura diversa, un'agricoltura che ormai non si vede più. Da Bosco di Corniglio seguiremo il sentiero CAI 723, il Sentiero di Maria Luigia. Grado di difficoltà: medio. Ritrovo: Domenica 6 Settembre 2020 ore 10.00 Località Bosco di Corniglio – Comune Corniglio (PR). Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti cel 348 8224846 mokavalenti@libero.it, pagina f guide val cedra

L'estate si avvia alla fine tra i prati e i boschi della Riserva dei Ghirardi regalando gli ultimi fiori, le prime foglie che colorano il sottobosco, vanesse che svolazzano tra i cespugli, lucertole che sfrecciano sui muri di pietra, poiane in volteggio alte nel cielo, rane e tritoni negli stagni. È il momento ideale per uscire nella Natura! Realizziamo un Taccuino del piccolo Naturalista, per esplorare la natura disegnando e divertendosi, imparando, facendo e provando a descrivere emozioni, colori e forme naturali sulla carta! Ritrovo: Domenica 6 Settembre 2020 alle ore 15.00 presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF dei Ghirardi, in località Pradelle di Porcigatone (Borgo Val di Taro PR). Prenotazione obbligatoria entro venerdì 4 via SMS o Whatsapp al numero 3497736093.