Sabato 12 Settembre alle 21.00 nel Parco dello Stirone

In una notte stellata, quasi priva di luna, entreremo nel mondo affascinante e misterioso dei Rapaci Notturni, nel Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano. Partendo dal bosco ripariale in località "La Bocca", ci sposteremo lungo un facile sentiero verso la località "Tre Pioppi", sostando nelle radure che si aprono sui campi e sul canyon del torrente per dialogare con gli strigiformi attraverso la tecnica del playback. Impareremo le caratteristiche comportamentali e fenotipiche di questi animali, le loro tecniche di caccia e di corteggiamento e quali tracce del loro passaggio cercare sul terreno, ma sempre in modo divertente ed esperienziale.

Grado di difficoltà: T/Facile - Dislivelli. 150 m - Tempo di percorrenza: 1h

Ritrovo: Sabato 12 settembre 2020 ore 21.00 c/o Area La Bocca (Salsomaggiore Terme PR) - Fine escursione ore 23:30

Abbigliamento obbligatorio: scarpe da ginnastica o trekking, giacca antivento, pantaloni lunghi, torcia possibilmente frontale. Dispositivi di protezione individuale anti Covid 19

Organizzatore e guida: Alessandro Bazzini (Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatore Turistico)

Costi di partecipazione: 12€ adulti; 8€ minori a partire dai 6 anni, solo se accompagnati.

Per le famiglie (2 adulti e 1 o più minori) che avranno partecipato anche all'escursione pomeridiana "Due passi nella Preistoria", pagheranno solo gli adulti

Prenotazione obbligatoria: 3290047306 - alessandro.bazzini@gmail.com

Cena convenzionata facoltativa c/o Agriturismo Le Cascatelle, menu e costi da definire.

L'escursione si svolge secondo il Protocollo Covid emanato da Aigae, del quale la Guida fornirà specifiche indicazioni all'atto della prenotazione.