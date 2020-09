Domenica 13 Settembre nel Parco dei Cento Laghi

Partendo dal Ranch Stella del Bosco (località Polita- Corniglio PR) prendiamo il sentiero panoramico nel bosco di castagni raggiungendo la strada asfaltata, si prosegue per Loc. Centrale, poi lungo un sentiero sterrato che costeggia il Torrente Parma. Da qui si può ammirare un antico mulino a pietra e altri esempi di architettura spontanea tipici dell'Appennino, fino ad arrivare all'abitato di Staiola, e, da qui, a Bosco di Corniglio "centro storico" dove si possono ammirare antiche case in sasso caratteristiche del luogo. Da Bosco rientreremo al ranch.

Grado di difficoltà: Medio - Dislivelli: 300 m - Tempo di percorrenza: H 3,30

Ritrovo: Domenica 13 settembre 2020 ore 9.30 c/o Ranch Stella del Bosco – loc. Polita – Corniglio (PR). Fine escursione previsto per le ore H 12,30

Attrezzatura richiesta: pantaloni lunghi, stivali da equitazione o scarponi da trekking, cap (in dotazione anche dal Ranch)

Organizzatore e guida: Elisabetta Beghi (Guida Equituristica E.N.G.E.A.)

Costi di partecipazione: €/40,00 cad.

Prenotazione obbligatoria: cell. 338 7154757 - email vassy.e@libero.it - facebook : Ranch Stella del Bosco

L'escursione si svolge nel rispetto del Protocollo Covid-19 emanato da ENGEA, di cui la guida fornirà informazioni specifiche all'atto della prenotazione.

Possibilità di pernottamento e prima colazione presso adiacente struttura B&b Il Bosco delle Fate : per info 3385938861 – 3396247251.Nelle vicinanze Trattoria "Da Berto" (1 km ca) per pranzo e/o cena per info tel. 0521/889150. n. 3 cavalli del Ranch disponibili oltre a possibilità di partecipazione col proprio cavallo