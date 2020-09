Incontri ed escursioni per tutti

Nell'ambito del progetto Life Barbie, Venerdì 11 Settembre alle ore 10.00 presso la Corte di Giarola è in programma il tavolo di confronto per la gestione sostenibile della risorsa idrica, che vede coinvolti i portatori d'interesse. "SUMMIT SULLA GESTIONE E LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA" DICHIARAZIONE D'INTENTI è il titolo dell'incontro finalizzato alla creazione di un modello condiviso di gestione della risorsa idrica del territorio. Con la partecipazione di Meuccio Berselli, Agostino Maggiali e Francesco Nonnis Marzano.

Bellissima passeggiata geo-paleontologica e naturalistica nel Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano. Partendo dal bosco ripariale in località "La Bocca", giungeremo al Museo all'aperto in località "Le Cascatelle". La passeggiata si svolgerà fra pioppi bianchi e neri, prugnoli, salici, sambuchi, noccioli, biancospini, rose selvatiche, roverelle, e potremo ammirare dall'alto scorci del canyon del torrente, dove nidifica il Gruccione. Grado di difficoltà: T/Facile. Ritrovo: Sabato 12 Settembre 2020 ore 15.30 c/o Area "La Bocca" (Salsomaggiore Terme PR). Prenotazione obbligatoria: 3290047306 alessandro.bazzini@gmail.com

In una notte stellata, quasi priva di luna, entreremo nel mondo affascinante e misterioso dei Rapaci Notturni, nel Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano. Impareremo le caratteristiche comportamentali e fenotipiche di questi animali, le loro tecniche di caccia e di corteggiamento e quali tracce del loro passaggio cercare sul terreno, ma sempre in modo divertente ed esperienziale. Grado di difficoltà: T/Facile. Ritrovo: Sabato 12 settembre 2020 ore 21.00 c/o Area La Bocca (Salsomaggiore Terme PR). Prenotazione obbligatoria: 3290047306 - alessandro.bazzini@gmail.com

Mario Ferraguti, scrittore ed antropologo esperto del folklore appenninico, ci traghetterà con i suoi racconti tra i mille volti del buffone divino, l'Incubo, artefice notturno delle trecce ai cavalli, e del vento bizzarro. Un incontro affascinante che ci coinvolgerà in una magica atmosfera. L'incontro è in programma Sabato 12 settembre alle ore 18.00 presso il Centro Visite della Riserva dei Ghirardi in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR. Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093.