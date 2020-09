Escursioni a piedi e a cavallo, yoga e I Parchi della Musica per bambini

Partendo dal Ranch Stella del Bosco (località Polita- Corniglio PR) prendiamo il sentiero panoramico nel bosco di castagni raggiungendo la strada asfaltata, si prosegue per Loc. Centrale, poi lungo un sentiero sterrato che costeggia il Torrente Parma. Da qui si può ammirare un antico mulino a pietra e altri esempi di architettura spontanea tipici dell'Appennino, fino ad arrivare all'abitato di Staiola, e, da qui, a Bosco di Corniglio ". Grado di difficoltà: Medio - Tempo di percorrenza: H 3,30. Ritrovo: Domenica 13 settembre 2020 ore 9.30 c/o Ranch Stella del Bosco – loc. Polita – Corniglio (PR). Prenotazione obbligatoria: cell. 338 7154757 - email vassy.e@libero.it - facebook : Ranch Stella del Bosco

Perchè Trekking e Yoga? Yoga dal sanscrito significa unione. Unione tra corpo, mente, fisico, ma non solo. Verso metà percorso ci fermeremo per sistemare i tappetini e prepararci per la pratica. Ci alleggeriremo del peso dello zaino e verremo accompagnati per una breve meditazione in movimento guidata, inizieremo a portare l'attenzione al nostro interno ed inizieremo a predisporre corpo e mente per la pratica. Un'escursione che ci porterà a scoprire anche le caratteristiche geologiche dell'area, le formazioni del Flysch di Monte Caio. Grado di difficoltà: MEDIO – FACILE. Ritrovo: Domenica 13 settembre ore 10.00 Via Belvedere Emilia Indicazioni Schia - Parcheggio che si trova al bivio che si incontra dopo Musiara Superiore. Prenotazione obbligatoria: cell. 339/82.75.388 - e-mail: scarpiniamo@gmail.com

Nell'ambito della Rassegna "I Parchi della Musica" ritorna la sezione Educational con "PARCOLLATERALE Petite pièce per piccoli ascoltatori". Aspettiamo i ragazzi e le loro famiglie presso il nuovo Portico AgriLab alla Corte di Giarola. Immersi nella tradizione food, uno straordinario viaggio, un breve e raffinato racconto del cibo nella Storia della Musica!! Dalla sezione "Caffè e cioccolato" con Bach e Mozart, alle composizioni a forma di pera di Satie ed altre "saporite" sorprese!! A descriverci tanta meraviglia Lia Simonetti che vi incanterà con curiosità ed aneddoti. La musica protagonista con un insolito trio: Virginia Aurora Barchi voce, Angelo Aliberti pianoforte, Giacomo Marzi contrabbasso. INGRESSO LIBERO E GRATUITO CON PRENOTAZIONE: iparchidellamusica@gmail.com - facebook iparchidellamusica -telefono e whatsapp +39 338 7003499

Un'escursione micologica guidata da Giampaolo Simonini Guida Ambientale Escursionistica e Daniela Visentini Ispettore Micologo sui sentieri della Riserva, per imparare a riconoscere le specie commestibili da quelle tossiche più prossime. Dopo l'escursione di circa 4 ore e il pranzo al sacco, seduta di studio degli esemplari di difficile determinazione presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR. Informazioni e prenotazione obbligatoria presso Giampaolo Simonini 366 4423961 giamsim@tin.it