Giornate di Citizien Science alla scoperta della biodiversità delle Aree Protette di Lombardia

Ritorna il Bioblitz Lombardia, l'appuntamento con la biodiversità delle Aree Protette di Lombardia!

Partecipare è semplice!

1- Scarica e registrati gratuitamente sull'app INaturalist

2- Segui il tutorial per l'uso della app

3- Scegli l'Area Protetta dove intendi recarti o partecipa in autonomia e registrati al progetto "Bioblitz Lombardia 2020" sull'app INaturalist

4- Fotografa o registra con il tuo smartphone la Natura delle Aree Protette Lombarde e carica le tue osservazioni sulla app INaturalist nel progetto "Bioblitz Lombardia 2020"

5-Segnalaci che stai partecipando al link: entrerai a far parte della comunità di naturalisti per un giorno del Bioblitz Lombardia e riceverai utili approfondimenti a tema naturalistico

ATTENZIONE!

Le Aree Protette durante le due giornate organizzano delle visite guidate con un esperto e i posti sono limitati per via delle norme di prevenzione dle contagio. Se i posti delle visite guidate fossero esauriti, potrai partecipare comunque in autonomia durante il weekend.

Per conoscere i programi dettagliati delle Aree Protette aderenti ed iscriverti, seguici sulla pagina Facebook!

Cosa aspetti? Il tuo aiuto è fondamentale per incrementare la banca dati della biodiversità di Lombardia!

E se non sai cosa è un Bioblitz...

E' un evento di educazione naturalistica e scientifica.

L'iniziativa consiste nel ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente e per almeno 24 ore consecutive, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti saranno poi un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

Possono partecipare al BioBlitz tutti i cittadini, che vengono accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti. La presenza del pubblico è l'elemento fondamentale del progetto: i cittadini, coinvolti attivamente in una attività a carattere scientifico, la cosidetta Citizen Science, contribuiscono in maniera partecipe al valore e alla biodiversità delle aree protette lombarde.