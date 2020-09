AIDAP garantisce il suo sostegno alla collega Villani, rimossa dal suo incarico con una decisione senza precedenti dal Presidente del Parco

Con una semplice lettera il Presidente del Parco Nazionale del Gargano ha rimosso il direttore, Maria Villani, ed ha revocato, di fatto, un decreto del Ministro dell'ambiente. E' una decisione senza precedenti che non sembra avere alcun fondamento giuridico, non si capisce, infatti, come sia possibile procedere al licenziamento del Direttore con una procedura simile e, per giunta, senza il coinvolgimento del Consiglio direttivo, che non ci risulta abbia deliberato alcunchè. Il Direttore è nominato dal Ministro, riteniamo pertanto che qualunque decisione sulla sua permanenza in servizio debba essere condivisa con l'autorità che ha provveduto alla designazione e per ragioni gravissime inerenti il servizio medesimo. Come AIDAP ci siamo sempre opposti alle proposte di modifica della norma che prevede la nomina ministeriale del Direttore, quello che è successo chiarisce il perchè. Ci auguriamo che il Ministero faccia rapidamente il possibile per ristabilire il pieno rispetto delle regole al Gargano.