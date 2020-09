Giunta esecutiva ritiene necessario approfondire e chiarire le modalità della rimozione della neodirettrice del Parco Nazionale del Gargano

"La decisione del presidente del Parco del Gargano di rimuovere, con una lettera, la neo direttrice Maria Villani dopo nemmeno tre mesi dalla sua nomina è un fatto nuovo, mai accaduto nella ultradecennale storia dei parchi italiani. La Giunta esecutiva di Federparchi non entra ovviamente nel merito delle decisioni assunte in autonomia dal vertice dell'ente, tuttavia ritiene necessario un approfondimento anche dal punto di vista giuridico amministrativo. Ma soprattutto - vista l'importanza del parco in questione ed il rischio oggettivo di difficoltà ad operare in conseguenza di questa scelta- la Giunta ritiene indispensabile ed urgente un intervento del Ministero dell'Ambiente per chiarire i vari aspetti della vicenda, puntando a garantire al più presto la piena operatività del parco."

La Giunta Esecutiva di Federparchi