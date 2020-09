Il 24 settembre dalle 10 alle 16.30, a Roma in presenza o in via telematica con Zoom

Costruire una mobilità dolce e sostenibile partendo dalla ciclabilità nei parchi per una rete nazionale di ciclovie che connetta le aree naturali protette. Il 24 settembre, dalle ore 10 alle ore 16.30, Federparchi, con AMODO (Alleanza per una Mobilità Dolce) promuove un seminario formativo sulla progettazione e la realizzazione di piste ciclabili nei parchi. Il corso si terrà sia da remoto con la piattaforma Zoom che in presenza, presso il palazzetto della Carte geografiche in via Napoli 36.

Introducono: Giampiero Sammuri (presidente Federparchi) - Agostino Agostinelli (vicepresidente)

Le lezioni saranno svolte da: Roberto Di Vincenzo (presidente Isnart): "Impatto del cicloturismo su economia e territori". Dario Furlanetto (già direttore parchi Ticino e Adamello): "Dalla ciclabilità locale alle reti ciclabili internazionali: scegliere e progettare con consapevolezza". Paolo Pileri (Politecnico Mi, respons. scientifico progetto Vento): " Il senso delle grandi connessioni ciclabili". Alessandro Giacomel (architetto, Politecnico Mi): "Come progettare percorsi belli e sicuri". Maria Cristina Tullio (presidente Aiapp, comitato gestione Amodo) ; "Ciclabili e paesaggio: una scommessa necessaria". Alessandro Tursi ( presidente Fiab, da remoto): "Aree protette e mobilità in bici: da vincolo a opportunità".

E' necessario registrarsi per seguire in entrambe le modalità:

per partecipare in presenza è obbligatoria la registrazione al seguente link:

http://www.parks.it/registrazioni/index.php?id_evento=77

Per partecipare in via telematica occorre registrarsi su Zoom al seguente Link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sMOIaSbeRSmIUI0xZ7C8XA