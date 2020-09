LEX - Il Dipartimento della Funzione pubblica comunica che è on line, sul sito della ARAN, la piattaforma per la richiesta dell'anticipo del Tfs/Tfr. Il sito dedicato alla richiesta, in via di completamento nei prossimi giorni, fornisce tutte le indicazioni operative per usufruire dell'accordo quadro con Abi.

Link a sito ARAN