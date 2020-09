Sabato 19 Settembre nella Riserva dei Ghirardi

Shinrin-yoku è la teoria giapponese del bagno nella foresta per ritrovare il proprio equilibrio. Studiata e praticata da anni in Giappone, lungi da essere "solo" una disciplina filosofica orientale orientata alla meditazione, il "forest bathing" ricerca nelle sostanze chimiche rilasciate dalla respirazione dell'albero la chiave per ritrovare l'armonia del corpo con l'ambiente in cui l'essere umano si è selezionato e ha vissuto per la maggior parte della propria storia evolutiva.

Una camminata nel bosco con l'attenzione focalizzata sui suoni, gli odori, le forme, le texture e i sapori del bosco. Uscita con guida GAE-WWF a cura di Parchi del Ducato e WWF Parma.

Ritrovo: Sabato 19 Settembre ore 9.30 presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi, Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR. Termine attività ore 12.00

Per informazioni: info.riservaghirardi@parchidelducato.it. Prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le 18 del giorno precedente.

Norme Covid19 comunicate agli iscritti.