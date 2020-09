nuova nomina

Il Consiglio dell'Ente Parchi Reali ha un nuovo membro, l'arch. Barbara Re, nominata nello scorso mese dalla Regione, in sostituzione del compianto consigliere Guido Gentilini. La nuova consigliera, designata, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della l.r. 19/2009, dai Sindaci della Comunità delle aree protette dell'Ente, si occuperà in modo particolare dell'area della Riserva della Vauda.

Affiancherà i consiglieri già in carica: Alberto Casale (sindaco di Fiano), Carlo Vietti (sindaco di Druento) e Dario Spada, designati anch'essi dai Sindaci della Comunità delle aree protette dei Parchi Reali, oltre a Ernesto Balma (nominato su designazione di associazioni agricole nazionali) e a Angioletta Voghera (nominata su designazione di associazioni ambientaliste), sotto la presidenza dell'avv. Luigi Chiappero, nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Comunità delle aree protette.

Il Consiglio è l'organo che approva gli atti più importanti dell'Ente (quali gli strumenti di pianificazione, i bilanci, i regolamenti) e ha durata fino alla scadenza dell'attuale legislatura regionale. Ai consiglieri è riconosciuta un'indennità per l'incarico, pari a 146 euro mensili lordi. Qualora si tratti di lavoratori privati o pubblici collocati in pensione l'incarico è in forma gratuita.