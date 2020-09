La piattaforma per il turismo sostenibile verrà presentata il 17 settembre a Venezia

Le aree naturali protette costituiscono una risorsa essenziale per la salute e il benessere e sono risorsa strategica per superare la fragilità del territorio come presidio e occasione per la ripartenza del Paese.

Il Convegno "Il Ruolo attivo delle Aree protette per la ripartenza del paese", in programma Giovedì 17 Settembre presso l'Università Iuav di Venezia (aula Piccinato) dalle ore 14:30 alle ore 17:30 discuterà con Federparchi e alcuni parchi naturali italiani come i paradigmi di conservazione della natura e di progetto sostenibile del territorio siano essenziali alla luce dei cambiamenti intervenuti con l'emergenza Covid-19. Il turismo, politica integrata di conservazione e sviluppo e di valorizzazione del paesaggio, è un'opportunità per il rilancio dei parchi naturali e delle aree protette e del territorio nei diversi contesti, marginali, urbani.

Tra i relatori anche la collega Sonia Anelli che presenterà il progetto Erasmus+ "Turismo Sostenibile: formazione per il domani (STTfT – Sustainable Tourism: Training for Tomorrow) e la piattaforma di formazione on line crealizzata nell'ambito del progetto

PROGRAMMA

Introduzione:

Angioletta Voghera, Politecnico di Torino, CED PPN-DIST, Community INU Paesaggio e biodiversità

Presentazione:

Giampiero Sammuri, Il protocollo Covid-19 per le aree naturali protette

Agostino Agostinelli, L'iniziativa ParchiAperti

Intervengono:

Anna Spenceley, IUCN WCPA Tourism and Protected Areas Specialist Group Leader (TAPAS Group)

Sonia Anelli, Parchi del Ducato, Erasmus+ "Turismo Sostenibile: formazione per il domani (STTfT – Sustainable Tourism: Training for Tomorrow)

Sara Zappini, Direttrice Terme di Rabbi PN Stelvio, Trentino

Emma Taveri, Destination Marketing Manager e CEO

Il caso del Parco delle 5 terre

Patrizio Scarpellini, Direttore Parco delle Cinque Terre, Liguria

Dario Zocco, Direttore Parco del Po – tratto Alessandrino e Vercellese

Discutono:

Corrado Teofili, Paolo Pigliacelli, Federparchi, EUROPARC Italia, Gabriella Negrini, Luigi La Riccia, Emma Salizzoni, Benedetta Giudice, CED PPN, DIST – Politecnico di Torino

Per info e iscrizioni: https://urbanpromo.it/2020/eventi/il-ruolo-attivo-delle-aree-protette-per-la-ripartenza-del-paese/