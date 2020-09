Convegni, laboratori ed escursioni

Le aree naturali protette costituiscono una risorsa essenziale per la salute e il benessere e sono risorsa strategica per superare la fragilità del territorio come presidio e occasione per la ripartenza del Paese. Il Convegno, in programma Giovedì 17 Settembre presso l'Università Iuav di Venezia (aula Piccinato) dalle ore 14:30 alle ore 17:30 discuterà con Federparchi e alcuni parchi naturali italiani come i paradigmi di conservazione della natura e di progetto sostenibile del territorio siano essenziali alla luce dei cambiamenti intervenuti con l'emergenza Covid-19. Tra i relatori anche la collega Sonia Anelli che presenterà il progetto Erasmus+ "Turismo Sostenibile: formazione per il domani (STTfT – Sustainable Tourism: Training for Tomorrow)"

La Via Longobarda, costituì per secoli la via di collegamento tra la Lunigiana e le valli parmensi, valicando il crinale appenninico al Passo del Cirone. Le sue radici storiche affondano nell'Alto Medioevo e sono strettamente legate all'espansione e al radicamento dei Longobardi nelle valli appenniniche. Il terzo volume della collana "Cammini storici dell'Appennino parmense" (curato da CAI Sezione di Parma con il sostegno anche dei Parchi del Ducato) presenterà in anteprima assoluta il percorso in corso di segnatura sul versante parmense, proponendo anche la sua naturale e altrettanto entusiasmante conclusione in terra toscana, con le due citate varianti di Filattiera e Pontremoli.

Il "forest bathing" ricerca nelle sostanze chimiche rilasciate dalla respirazione dell'albero la chiave per ritrovare l'armonia del corpo con l'ambiente in cui l'essere umano si è selezionato e ha vissuto per la maggior parte della propria storia evolutiva. Una camminata nel bosco con l'attenzione focalizzata sui suoni, gli odori, le forme, le texture e i sapori del bosco. Ritrovo: Sabato 19 Settembre ore 9.30 presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi, Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR. Per informazioni: info.riservaghirardi@parchidelducato.it. Prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093

Un trekking particolare che ci metterà in contatto diretto con la natura. Durante la camminata ci alleggeriremo del peso dello zaino e verremo accompagnati per una breve meditazione in movimento guidata, inizieremo a portare l'attenzione al nostro interno ed inizieremo a predisporre corpo e mente per la pratica yoga. Un'escursione che ci porterà a scoprire anche le caratteristiche geologiche dell'area, le formazioni del Flysch di Monte Caio. Grado di difficoltà: MEDIO - FACILE - Ritrovo: Domenica 13 settembre ore 10.00 Via Belvedere Emilia – indicazioni Schia (Tizzano Val Parma PR) c/o Parcheggio che si trova al bivio che si incontra dopo Musiara Superiore. Prenotazione obbligatoria: cell. 339/82.75.388 - e-mail: scarpiniamo@gmail.com

I bambini, con l'aiuto dei genitori, saranno invitati a realizzare una bacheca riciclando i tappi di sughero. A disposizione dei partecipanti tanti tappi di sughero di diverse misure che incollati su un supporto di compensato o cartone pressato daranno vita ad una comoda bacheca da appendere al muro. Per rendere ancora più personale la bacheca il sughero potrà essere colorato con i colori acrilici e la cornice potrà essere impreziosita con nastri, corde e brillantini. Età: 5-12 anni. Attività GRATUITA in programma Domenica 20 Settembre alle ore 15.00 presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR. Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.