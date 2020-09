Ritorna anche quest'anno la rassegna "ViVi il Verde" a cura dell'Istituto Beni Culturali (IBC) della Regione Emilia-Romagna, con le sue date spostate a novembre e un'edizione speciale in occasione della Festa dell'Albero, precisamente il 20, 21 e 22 novembre. Ha un nuovo sottotitolo che esplora il tema delle "Mutazioni, Trasformazioni, Opportunità" nel "vivere" il verde dei parchi e dei giardini, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria e di cambiamenti climatici. E sarà una rassegna virtuale con nuova modalità di svolgimento.

E' infatti riservato alle istituzioni, alle associazioni e alle scuole il "Premio ViVi il Verde 2020", dove bisogna produrre entro il 30 ottobre un filmato che abbia come oggetto un parco, un giardino, o comunque un'area verde pubblica o aperta al pubblico dell'Emilia-Romagna, raccontati alla luce delle mutazioni, delle trasformazioni e delle opportunità verificatesi in un periodo di forti cambiamenti dovuti alle restrizioni causate dal Covid-19 e ai cambiamenti climatici. Saranno premiate fino a tre opere con una pergamena ed un buono spesa del valore di 1.000 euro ciascuno.

A tutti i cittadini è invece rivolto il concorso di scrittura "Scritto in un giardino: un invito a raccontare", con un titolo ispirato ad un celebre libro di Marguerite Yourcenar, a cui si partecipa scrivendo un breve racconto (massimo 6.000 caratteri spazi inclusi e sempre entro il 30 ottobre) in cui coinvolgere un parco o un giardino pubblico o aperto al pubblico dell'Emilia-Romagna. Una "storia", personale o inventata, in cui i suoi alberi, le piante, o le architetture presenti siano in qualche modo protagonisti e ben riconoscibili, anche solo come sfondo narrativo. I migliori saranno presentati nelle giornate della rassegna e pubblicati in un volume.