19 settembre 2020

Il Parco Naturale di Stupinigi si attrezza per accogliere gli sportivi dell'area metropolitana di Torino, offrendo un percorso in cui apprezzare i paesaggi agricoli tradizionali con la meravigliosa vista della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Il circuito, misurato di 7 Km e segnalato, potrà usufruire del servizio gratuito degli armadietti messi a disposizione dei podisti all'interno del punto vendita Sportland a MondoJuve Shopping Village, i cui parcheggi potranno ospitare le auto dei runners. Questa nuova ed efficace collaborazione tra pubblico e privato consentirà ai fruitori del Parco di godere di questa nuova opportunità.

Dice il Presidente dell'Ente Parco Avv. Luigi Chiappero: "La grande esperienza nell'attività sportiva podistica maturata presso il Parco Naturale della Mandria viene ora messa a frutto anche presso il fantastico Parco Naturale di Stupinigi, dove paesaggi non comuni e di una grande bellezza possono essere vissuti in piena libertà".

Dice il Sindaco di Nichelino Gianpiero Tolardo: "La città di Nichelino può ospitare un'altra opportunità di promozione del capitale naturale di Stupinigi, tramite la fruizione sportiva che trova sempre maggior interesse anche tra i miei concittadini."

Per Giuseppe Bruno, direttore di Mondojuve Shopping Village: "Ci fa molto piacere poter offrire i servizi di parcheggio e deposito ai runners che verranno a scoprire il nuovo percorso, grazie anche alla disponibilità manifestata da Sportland, in modo da aiutarli a vivere un'esperienza di allenamento fuori dall'ordinario nel Parco di Stupinigi in tranquillità e sicurezza"

Sabato 19 settembre 2020 alle ore 10.30 ci sarà l'inaugurazione, di cui inviamo invito alle testate giornalistiche.

Con l'intervento dell'Associazione podistica Borgaretto 75, i cui atleti sperimenteranno il percorso che sarà utilizzato anche per loro prossimi allenamenti nelle giornate di Mercoledì 23 e 30 settembre e 7 ottobre (ore 18.00).