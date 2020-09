Domenica 27 Settembre escursione guidata ai Boschi di Carrega

Una passeggiata nel Giardino del Casinetto dei Boschi di Carrega per immergersi in un parco all'inglese realizzato nel IXX sec. Come era consuetudine di quell'epoca, nel giardino predominano specie di alberi esotici come cedri, diverse specie di abeti, cipressi insieme a specie autoctone che per la maggior parte sono querce. Ognuna di queste specie porterà il visitatore a scoprirne le caratteristiche e soprattutto quali sono i vari adattamenti ai loro ambienti di origine, inoltre si potranno osservare i bei colori autunnali delle caducifoglie. Durante il percorso si faranno cenni sulla storia dei giardini in particolare sui giardini all'inglese e quali sono le loro peculiarità.

Dal luogo di ritrovo (186 m) ci si sposterà a piedi per circa 500 m per raggiungere l'accesso pedonale del giardino (187 m). Tutto il percorso si svolgerà all'interno del giardino per ritornare poi al parcheggio di via Case Nuove.

L'itinerario è semplice e lungo circa 3 km con dislivelli minimi. Tempo di percorrenza: 2,00 h.

Ritrovo: Domenica 27 settembre 2020 ore 15.00 Parcheggio di via Case Nuove Vicino al Ristorante i Pifferi – Sala Baganza (PR). Fine escursione prevista ore 17.00

Attrezzatura richiesta: Scarponi da trekking, bastoncini da trekking, calze e pantaloni lunghi, giacca anti vento, acqua.

Organizzatore: Associazione Coworking Salsomaggiore Terme - Guida: Elisabetta Pavarani (Guida Ambientale Escursionistica abilitata)

Costi di partecipazione: 8 € adulti, 4 € bambini fino agli 11 anni, gratuito per bambini fino ai 4 anni

Prenotazionbe obbligatoria: Email: aroundthermae@gmail.com; FB: Around Thermae; Telefono: +39 392 8595888 Prenotazioni da effettuarsi entro le ore 18.00 del giorno precedente l'escursione.

Evento inserito nel calendario Around Thermae 2020 promosso dall'Associazione Coworking Salsomaggiore Terme in collaborazione con il Comune di Salsomaggiore Terme.

L'escursione si svolge secondo il Protocollo Covid emanato da Aigae, del quale la Guida fornirà specifiche indicazioni all'atto della prenotazione.