Decisione del Consiglio generale della IUCN di intesa con le autorità francesi

Nuovo rinvio per il Congresso internazionale della Unione Mondiale per la Conservazione della Natura. Lo svolgimento dell'assise era previsto inizialmente per lo scorso mese di giugno a Marsiglia, in Francia; con l'emergenza sanitaria era stato spostato a gennaio del 2021, sempre a Marsiglia. I vertici della IUCN d'intesa con il governo francese, hanno deciso, a fronte delle incognite inerenti la sicurezza sanitaria dei partecipanti, di rinviare l'assise ad altra data che sarà cura degli organizzatori comunicare a tutti gli interessati, a partire dai componenti dell'Assemblea e dai partecipanti degli oltre cinquecento eventi tra forum, seminari e incontri inizialmente previsti per l'evento.

Il Consiglio generale della IUCN ha stabilito che alcuni adempimenti, tra i quali l'adozione del programma di lavoro e il piano finanziario 2021-2024, solitamente adottati nel corso dell'assemblea plenaria del congresso, saranno comunque votati in via telematica ai primi del 2021.

Prosegue comunque online il confronto riguardante le tematiche congressuali, suddivise in sette aree tematiche. L'obiettivo è quello di individuare, per ogni area, proposte, idee e strategie da proporre alla comunità internazionale ed ai singoli governi al fine di sviluppare politiche nel segno della sostenibilità ambientale e dell'inclusione sociale, nonchè proporre soluzioni praticabili. Questi i temi oggetto di riflessione ed elaborazione: Paesaggi e territori; Risorse di acqua dolce; Oceani; Mutamenti climatici; Diritti e governance; Sistemi economici e finanziari; Conoscenza e innovazione tecnologica.

Il Consiglio generale della IUCN, insieme al governo francese, ha ribadito la necessità di proseguire lo sviluppo di un network globale per la conservazione della biodiversità impegnandosi congiuntamente a perseguire questo obiettivo.

Maggiori info su www.iucn.org