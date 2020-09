Il Mumab e il Parco dello Stirone protagonisti il 26 e 27 Settembre

Dal 24 al 27 Settembre 2020, nel territorio di Salsomaggiore Terme, si tiene la prima edizione di "Spiegamelo! Festival della Divulgazione". Essere curiosi, voler scoprire e comprendere il perché delle cose, fa parte della natura umana. La conoscenza è il primo passo per costruirsi una coscienza critica e porre le basi culturali per affrontare il mondo. La capacità di spiegare qualcosa al pubblico, catturando la sua attenzione, è un saper fare non scontato che ci trova a volte protagonisti, a volte spettatori.

Spiegamelo! sarà l'occasione per riflettere sul senso del fare divulgazione tout court.

Il tema della prima edizione è l'acqua: elemento capace di stimolare idee, dibattiti e discussioni sui più disparati terreni di confronto. Un argomento che rappresenta il perfetto punto di contatto con la città di Salsomaggiore Terme. Scopri il programma completo del Festival

Sabato 26 e domenica 27 Settembre il Festival farà tappa presso il Polo Museale Millepioppi (Loc. San Nicomede, 29 - Salsomaggiore Terme PR) e al MuMAB con i seguenti appuntamenti:

Sabato 26 Settembre, ore 10.30 La grande corsa all'oro… blu!

con Edoardo Borgomeo e Ferdinando Cotugno

Un pianeta più caldo significa ghiacciai che si sciolgono, piogge meno prevedibili, alluvioni più frequenti, deserti che avanzano. Nell'acqua vediamo gli effetti del riscaldamento globale e la probabile causa di guerre future: l'acqua si intreccia all'economia, alla storia, alla cultura e alla vita di ciascuno di noi.

Iniziativa adatta a tutti

Edoardo Borgomeo si dedica a sviluppare politiche e piani d'investimento per ridurre i rischi di alluvioni e siccità. Ha lavorato in tutti i continenti tranne l'Antartide, e attualmente lavora presso la Banca Mondiale. Ferdinando Cotugno ha 38 anni, è nato a Napoli ed è un giornalista. Si occupa di ambiente, cambiamenti climatici, sostenibilità e foreste. Scrive per Linkiesta, Rivista Studio, Geographical, Vanity Fair, Traveller, Smithsonian Magazine.

Sabato 26 Settembre, ore 11.30 - Immagini che sanno spiegare

con Grazia Gotti

Si usa dire "un oceano di Storie", "Il mare dell'Avventura" "il fiume della Vita" o che un pensiero è "limpido" come l'acqua. Con i colori diventiamo acquerellisti e se guardiamo il cielo ci chiediamo se ci sia acqua su Marte. In compagnia di Gianni Rodari che con un sasso nello stagno smuoveva le acque, per narrare, esplorare, interrogarsi…

Per genitori, educatori, insegnanti

Grazia Gotti è pedagogista e co-fondatrice della Libreria Giannino Stoppani di Bologna e dell'Accademia Drosselmeier - Scuola per Librai e Centro studi di letteratura per ragazzi. Promuove progetti di formazione per scuole e istituzioni. Da anni è consulente della Bologna Children's Book Fair per programmi culturali, mostre e conferenze.

Domenica 27 Settembre ore 11.00 - E tu li conosci i mostri d'aria?

con Giacomo Agnetti e Mario Ferraguti

Chi fa alzare gli stormi di uccelli in un unico volo improvviso? Chi sostiene nel cielo gli aerei, lancia saette, fa cadere la neve, pianta gli alberi e curva l'arcobaleno? Sono mostri pazienti e giganti, fatti d'aria, instancabili e antichi. Nel Parco dello Stirone ne sono stati avvistati alcuni, uno con la sua lunga lingua, custodisce i resti del mare antico.

Spettacolo laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni

Giacomo Agnetti è un illustratore e regista di documentari. Le sue opere hanno ricevuto numerosi premi in festival nazionali e internazionali e sono state candidate al David Di Donatello e ai Nastri d'Argento. Lavora come documentarista in diverse parti del mondo e insegna Cinema Digitale all'Università IULM. È tra gli organizzatori del PFAM, Piccolo Festival di Antropologia della Montagna, che si svolge ogni autunno a Berceto (PR).

Mario Ferraguti è uno scrittore. Vive a Faviano Superiore, sulle colline di Parma. Ha realizzato, insieme a registi e illustratori, libri e film. Ha pubblicato i romanzi Malalisandra (edizioni Cadmo), Dove il vento si ferma a mangiare le pere (Diabasis), La voce delle case abbandonate (Ediciclo), La ballata del vento (Ediciclo) e, con Giacomo Agnetti, I mostri d'aria (Ediciclo). Da alcuni testi sono nati spettacoli teatrali. Ha realizzato numerosi reportage per Panorama, tenuto corsi ai medici tirocinanti sulla figura della guaritrice ed è tra gli organizzatori del Piccolo Festival di Antropologia della Montagna (PFAM).

La prenotazione agli eventi è obbligatoria ai seguenti contatti: hello@spiegamelo.it - +393928595888

Maggiori info: www.spiegamelo.it

La manifestazione avverrà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. L'accesso agli eventi avverrà tramite prenotazione e all'interno dell'area sarà garantita la distanza di sicurezza e la disponibilità di gel sanificante.