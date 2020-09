A cura di Luciano Minerva, con l’adesione di Federparchi per la diffusione della cultura e della lettura nei parchi

"Il respiro è la connessione più intima, più profonda e più radicata con il pianeta che ci ospita. Alterare la biodiversità, minare e distruggere l'equilibrio della biosfera mette a rischio la nostra sopravvivenza, di singoli esseri umani, della nostra e delle altre specie". E' uno degli otto punti della 'Carta del respiro' che dal 22 settembre, giorno dell'equinozio, sarà online sul sito www.lacittadiisaura.it in diverse lingue, tra cui arabo, hindi e tibetano, grazie alla collaborazione volontaria di traduttori e Istituti di cultura in Italia.

Alla 'Carta', pubblicata in chiusura del libro 'Il senso del respiro', a cura di Luciano Minerva e Ilaria Drago, in libreria per Castelvecchi dal 24 settembre, ha dato l'adesione la Federparchi, a cui andranno i proventi dei diritti d'autore per la diffusione della cultura e della lettura nei parchi. La 'Carta del respiro' presenta in otto punti i temi etici, ambientali e sociali legati alla "nostra risorsa più preziosa", il respiro, appunto, che nel 2020, con il Covid 19, ha subito "un attacco improvviso in ogni parte della Terra, paragonabile soltanto a quelli immaginati dalla fantascienza" come sottolinea Minerva nella prefazione.

'Il senso del respiro' raccoglie le riflessioni e i pensieri su questo tema di trentuno autori , da Paolo Fresu a Erri De Luca e da Giuseppe Cederna ad Alessandro Bergonzoni.

(Ansa)