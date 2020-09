Sabato 26 Settembre presso l'Azienda Agricola Terra e Sole

Ci sono esseri che sono stati creati dai racconti e hanno continuato, per millenni, a popolare l'immaginario delle comunità dell'Appennino ; creature magiche dalla natura animale , ibrida o antropomorfa, che si potevano incontrare in luoghi precisi e per cui gli uomini hanno sviluppato attenzioni, paure ed espedienti per proteggersi.

Proprio con un racconto fatto di parole e musica, con "Viaggio tra le creature magiche dell'Appennino", entreremo in questo mondo per incontrare i morti che ballano nella paina del bosco, l'antichissima strega Lucabagia, il folletto incubo, il Régle - basilisco d'Appennino - e il lupo, in un percorso dove l'uomo, il viandante, si sentirà come un Ulisse appenninico intento a compiere un viagio in cui reale e meraviglioso si alternano e si confondono.

Tutte le storie provengono dall'antichissima tradizione orale diffusa sull'arco dell'Appennino tosco-ligure-emiliano, accuratamente raccolto, con un lavoro di anni, casa poer casa, paese per paese.

Uno spettacolo con Andrea Gatti, Mario Ferraguti e Giacomo Agnetti

Lo spettacolo è in programma Sabato 16 settembre alle ore 17.00 presso l'Azienda agricola Terra&Sole, Strada Campirolo 8 Collecchio PR

Info e prenotazioni: giovanni@fattoriasocialeterraesole.com - 334 8628453