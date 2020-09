25-26/27 settembre 2020

Mancano ancora pochi giorni all'inaugurazione ufficiale del nuovo percorso sensoriale presso Cascina Brero, NAT.SENS- la foresta in punta dei piedi!

Venerdì 25 settembre si terrà la conferenza stampa e nel week end 26 e 27 settembre si potrà venire a provare gratuitamente il percorso… libera i tuoi piedi, togliti le scarpe e goditi questa nuova esperienza da fare a piedi nudi per entrare in contatto con la natura!

Il percorso, con uno sviluppo di circa 600 metri, prevede postazioni e giochi che mirano a sviluppare i 5 sensi per accogliere tutti quelli che vogliono provare a sentire e vivere la natura in un modo un po' diverso.

Il progetto è stato realizzato nell'ambito del Programma Europeo di Cooperazione Transfrontaliera tra Francia e Italia Interreg V-A (ALCOTRA).

Adatto a famiglie con bambini piccoli e grandi, anziani, persone con disabilità e sportivi, ognuno troverà il proprio modo speciale per viverlo appieno!!

Se il percorso della Brero ti è piaciuto continua a camminare a piedi nudi e raggiungi Cascina Rampa con il sentiero che si sviluppa nel bosco per circa 1 Km… 6 postazioni sensoriali ti invitano a mettere alla prova i tuoi sensi.

Sabato 26 settembre è già al completo, mentre domenica 27 settembre saranno a disposizione 6 turni di visita (9:30, 10:15, 11:00, 14:00, 14:45, 15:30). E' utile portarsi un piccolo asciugamano.

Prenotazione obbligatoria all'Ufficio Informativo dei Parchi Reali:

Tel: 0114993381

Mail: info@parcomandria.it

Nel mese di ottobre domenica 4, due turni possibili di visita gratuiti (14.00-15.45) prenotando sul sito dell'Associazione MYself: https://www.associazionemyself.com/events/openday

Altre date per gruppi su prenotazione all'Ufficio Informativo Parchi Reali

Vi spettiamo!

Scopri anche le altre attività del week end nei Parchi Reali:

PARCO NATURALE LA MANDRIA

Sabato 26 settembre 2020

MYself al Parco La Mandria (attività con patrocinio dell'ente Parchi Reali)

Ore 9.00 pilates

ore 10.30 yoga

con l'Istruttrice Anna Maccanti

Prenotazione obbligatoria on line sul sito dell'Associazione MYself

Domenica 27 settembre 2020

ORE 15.00 RITROVO CENTRO VISITE DI CASCINA BRERO: A SPASSO CON IL BOTANICO

trekking speciale famiglie

Prenotazione obbligatoria all'Ufficio Informativo Parchi Reali

RISERVA NATURALE PONTE DEL DIAVOLO

Sabato 26 settembre 2020

ORE 14.00 RITROVO INGRESSO RISERVA PONTE DEL DIAVOLO A LANZO T.SE: TREKKING URBANO RISERVA PONTE DEL DIAVOLO E CENTRO STORICO DI LANZO T.SE

Trekking per tutti

Prenotazione obbligatoria all'Ufficio Informativo Parchi Reali