Escursioni per tutti e il Convegno finale di LIFE BARBIE

Una passeggiata nel Giardino del Casinetto dei Boschi di Carrega per immergersi in un parco all'inglese realizzato nel IXX sec. Come era consuetudine di quell'epoca, nel giardino predominano specie di alberi esotici come cedri, diverse specie di abeti, cipressi insieme a specie autoctone che per la maggior parte sono querce. Ognuna di queste specie porterà il visitatore a scoprirne le caratteristiche e soprattutto quali sono i vari adattamenti ai loro ambienti di origine, inoltre si potranno osservare i bei colori autunnali delle caducifoglie. L'itinerario è semplice e lungo circa 3 km con dislivelli minimi. Tempo di percorrenza: 2,00 h. Ritrovo: Domenica 27 settembre 2020 ore 15.00 Parcheggio di via Case Nuove Vicino al Ristorante i Pifferi – Sala Baganza (PR). Prenotazione obbligatoria: Email: aroundthermae@gmail.com; FB: Around Thermae; Telefono: +39 392 8595888

Alberi silenziosi, fermi da decenni che si muovono e raccontano un territorio. Questa escursione ci porterà ad osservare un bosco con occhi diversi. Siamo nel Parco dei Cento Laghi, partendo da Prato Spilla , quota 1351 m. s.l.m. arriveremo alla Sella del Torricella quota 1656 m. s.l.m. al limite della vegetazione arborea. Il bosco, salendo si trasformerà..tutto sarà diverso, bosco e sottobosco. Grado di difficoltà: medio. Ritrovo: Domenica 27 settembre ore 9.30 località Prato Spilla, Comune Monchio delle Corti (PR). Costi di partecipazione: Adulti € 13.00, minori 7-15 anni,abituati a camminare, € 6.00, il secondo minore gratis. Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti cel 348 8224846 mokavalenti@libero.it.

Le libellule sono insetti sorprendenti, dai colori brillanti e dalle abitudini straordinarie. Scopriamone le caratteristiche in una facile passeggiata, nella campagna circostante il Centro Visite, adatta anche ai bambini, cercando e catturando gli insetti con ausilio del retino, scovando le larve sul fondo degli stagni, temibili predatrici di altri insetti e girini, e gli adulti in volo sui prati mentre inseguono mosche e zanzare. Ritrovo: Domenica 27 Settembre 2020 ore 15.00 presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR. Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

Un pomeriggio dedicato al teatro per famiglie nel Parco del Taro, presso la Corte di Giarola (Strada Giarola- Collecchio PR). ore 15.30 e 17.30 IL SERPENTE BIANCO (storie fatte in casa) spettacolo di narrazione - dai 5 anni - di Elisa Lolli e Silvia Scotti - Ore 16.30 UN BUFALO NELLA TESTA (storie dal mondo) spettacolo di narrazione - dai 3 anni, a cura di Progetto g.g. con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti - scene Donatello Galloni - ore 18.30 SAFARI spettacolo di burattini - dai 3 anni e per tutti. di Teatro Medico Ipnotico, con Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini e Andrea Alberici. Tutti gli spettacoli sono all'aperto, a capienza limitata e con prenotazione obbligatoria! Prenotazione obbligatoria c/o UOT: info@associazioneuot.it - whatsapp e informazioni: tel. 346 6716151

Il progetto LIFE BARBIE (LIFE13 NAT/IT/001129 BARBIE), Conservazione e gestione del barbo canino e del barbo comune negli affluenti Emiliani del Fiume Po, giunge nel mese di settembre 2020 a conclusione. I risultati del progetto verranno presentati pubblicamente Martedì 29 Settembre 2020 nel Convegno finale in programma dalle ore 9.00 alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom, nella forma del Webinar. Durante la mattinata i referenti dei vari partner illustreranno i risultati del progetto europeo sul recupero dei ceppi autoctoni di barbo in Emilia Romagna e la tutela degli ambienti fluviali. Nel pomeriggio invece si terrà una sessione di networking e discussione sulle prospettive future. Per iscrizioni al Convegno clikka qui