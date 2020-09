LEX - Il Ministero per l'innovazione tecnologica pubblica uno schema relativo alle novità nei processi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione in seguito ala conversione in legge del decreto "semplificazione", legge 120 dell'11 settembre 2020. Nel testo lo SPID, la CIE, App IO, Notifiche digitali, interventi per la disabilità, Dati P.A. e Concessionari pubblici, Cloud nazionale.