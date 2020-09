Sabato 26 e domenica 27 settembre si parlerà di turismo lento e identità montana in Val di Zoldo (BL), mentre ai Laghetti di Martellago (VE) i giovani cammineranno lungo l’argine del Marzenego/Osellino

Promuovere una forma di turismo sostenibile puntando su identità culturale e valenze ambientali, e preservare il territorio (da quello montano a quello fluviale) come bene comune per le future generazioni, attraverso conoscenza e consapevolezza.

Sono questi i concetti chiave che il Club alpino italiano intende veicolare con i due eventi in programma questo fine settimana in Veneto, organizzati nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 promosso da Asvis (l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, alla quale il Cai ha aderito).



Sabato 26 e domenica 27 settembre in Val di Zoldo (BL) si terrà l'evento "Villaggi degli alpinisti, turismo e identità montana", incontro nazionale dedicato a questa idea di turismo unica, sostenuta da un progetto europeo di collaborazione tra i club alpini tedesco, austriaco e italiano.

Il programma prevede un convegno presso la Sala comunale di Fusine il sabato (inizio ore 15:45) e un'escursione al Rifugio Bosconero la domenica (partenza ore 8:00), alla quale seguirà una tavola rotonda sul ruolo del rifugio come presidio ambientale e culturale.

Il riconoscimento di "Villaggio degli alpinisti" (Bergsteigerdörfer), ideato nel 2008 in Austria, ha consentito di organizzare più località alpine, riunite in rete transfrontaliera, che condividono caratteristiche comuni: immerse in una natura incontaminata, prive di strutture impattanti, caratterizzate dal permanere di tradizioni mantenute vive dalla popolazione locale. Il tutto per suggerire al visitatore un approccio rispettoso dell'ambiente.

La valle zoldana (Comuni di Val di Zoldo, Cibiana di Cadore e Zoppé di Cadore) è stata la prima area montana italiana a ottenere l'impegnativo e ambito riconoscimento, dopo un percorso di candidatura portato avanti con il sostegno del Cai in un'ottica di promozione di una forma di turismo ecosostenibile.

Nella due giorni si approfondirà il ruolo di villaggio degli alpinisti come strumento che coniuga turismo e difesa dell'identità montana, insieme alla necessità di una nuova organizzazione turistica e una nuova mobilità che garantiscano la sopravvivenza dei piccoli centri, alle buone pratiche per la cura dell'ecosistema e al ruolo dei

rifugi montani in tale processo. Interverranno al convegno di apertura a Fusine, tra gli altri, il Segretario di Asvis Luciano Forlani e la Vicepresidente generale del Cai Lorella Franceschini.

Domenica 27 settembre, dopo l'escursione al Rifugio Bosconero, la Tavola rotonda all'aperto sul tema: I villaggi degli Alpinisti per un turismo sostenibile: il ruolo del Rifugio come presidio ambientale e culturale con la partecipazione Giacomo Benedetti - presidente Commissione Centrale Rifugi e Opere Alpine CAI, Raffaele Marini -

presidente Commisione Centrale Tutela Ambiente Montano CAI, Giuliano Cervi - presidente Comitato Scientifico Centrale CAI e Marcella Morandini - direttore Fondazione Dolomiti UNESCO



Sempre Domenica 27 settembre il Club alpino parteciperà poi all'evento "Riscoperta e rivalutazione dei percorsi fluviali tra paesi e metropoli del nostro territorio", organizzato da Intesa – insieme per uno sviluppo sostenibile. I ragazzi dell'Alpinismo giovanile del Cai Veneto, insieme ai coetanei delle altre associazioni coinvolte, si incontreranno ai Laghetti di Martellago dopo aver camminato per 20 km lungo l'argine in destra idrografica del Marzenego/Osellino. L'obiettivo è portare i giovani a contatto con l'ambiente naturale del proprio territorio, da preservare e tutelare attraverso un processo di maggior conoscenza e impegno civile nella vigilanza, nella protezione e nella consapevolezza. I ragazzi saranno coinvolti attivamente come "sentinelle del territorio" e mapperanno fotograficamente le sponde, preleveranno campioni delle acque per le analisi chimiche, raccoglieranno i rifiuti visibili, annoteranno elementi di toponomastica che caratterizzano il percorso, documenteranno le anomalie visibili, come inquinamenti, erosioni, utilizzo improprio degli argini, appropriazioni indebite del territori.



Giornate di impegno condiviso, rivolte soprattutto ai giovani, per contrastare cambiamento climatico e promuovere un cambiamento culturale e politico che guardi alla ecosostenibilità economica, sociale e ambientale, consentendo all'Italia di raggiungere i traguardi posti da Agenda 2030.