L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, in collaborazione con il Museo di Ecologia di Cesena, attraverso il suo Centro di Educazione alla Sostenibilità "Scuola Parchi Romagna", emana il BANDO di accesso al Corso

PARKLAB Monte Fumaiolo

20 testimonial per un Parco

Inizio 8 ottobre 2020 ore 20.45

Le scienze dei Parchi in escursione. Corso di formazione con lezioni ed escursioni in ambiente per l'educazione al valore delle Aree naturali protette, attraverso la conoscenza scientifica, naturalistica, storico-culturale e la fruizione escursionistica dei siti di Rete Natura 2000 dell'Alto Appennino Cesenate (Provincia di Forlì-Cesena).

La valorizzazione del Monte Fumaiolo attraverso la selezione di 20 persone con conoscenza di almeno una delle discipline scientifiche, umanistiche, turistiche, economiche, educative e di comunicazione oggetto del corso, dotati di capacità espositive, di coinvolgimento e di presenza scenica, che si vogliono candidare a divenire testimonial attraverso la realizzazione di video documentari, webinar, story e post.

Da giovedì 8 ottobre a venerdì 20 novembre 2020.

Tutor Corso: dott. Fiorenzo Rossetti – Biologo e funzionario responsabile del Centro di educazione ambientale dell'Ente Parchi Romagna - L.R. 27/2009.

Posti disponibili: 20

Corso gratuito, a Bando.

MODALITA' DI ACCESSO nel PROGRAMMA allegato

Scadenza Bando: 05/10/2020

INFO E ISCRIZIONI: fiorenzo.rossetti@regione.emilia-romagna.it, www.parchiromagna.it – facebook: scuola parchi romagna

-Locandina

-Programma

-Modulo d'iscrizione