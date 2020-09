Appuntamento a Villa Torlonia, via Nomentana 70

A Roma, il 15 e 16 ottobre, si svolgerà l'Assemblea straordinaria di metà mandato per fare il punto sul sistema delle aree naturali protette. Il meeting si svolgerà nella cornice storica e naturalistica di Villa Torlonia, in via Nomentana 70. Dirette Video e social.