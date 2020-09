Sabato 3 Ottobre nella Riserva dei Ghirardi

Alla scoperta della natura dei pascoli, della vita delle pecore, del lavoro dei cani, della magia del lupo e dei sapori di una volta assieme alla Guida della Riserva e ai Pastori, accompagnando il gregge al pascolo nelle mattine d'autunno. Uscita con guida GAE - WWF assieme al pastore con il gregge ed i cani da conduzione (border collie) e da guardiania (pastori maremmani). A seguire aperitivo a "metro zero" con i prodotti dell'azienda.

Vista l'elevata richiesta riscontrata nelle edizioni precedenti, se siete interessati PRENOTATE SUBITO per non rischiare di restare esclusi. Sono necessari scarponi da escursionismo e scorta d'acqua. Essenziale non avere timore dei cani. Non sono ammessi cani.

Ritrovo e Partenza: Sabato 3 Ottobre 2020 ore 9.00 dal Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi in località Predelle di Porcigatone, Borgotaro PR.

A cura di Parchi del Ducato e WWF Parma in collaborazione con IoNonHoPauraDelLupo. Massimo 15 persone.

Contributo € 15 adulti - € 8 bambini 6-13 anni.

Informazioni: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS e Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.