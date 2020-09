Domenica 4 Ottobre nel Parco dei Cento Laghi

Un'escursione tra storia e natura; un percorso ad anello con partenza dal borgo di Lalatta e prosecuzione su sentieri forestali verso la Croce del Cardinale ed il sentiero di crinale in direzione Corno di Caneto. Si scende a Casagalvana e da lì si ritorna lungo sentiero panoramico con ampie vedute sull'Alpe di Succiso, la Pietra di Bismantova e l' Appennino reggiano. Attraverso i boschi si raggiunge l' abitato di Zumara e da lì si rientrerà a Lalatta.

Sono gli stessi luoghi teatro degli eventi raccontati nel libro di Eric Newby "Love & War in the Apennines". Non mancheranno approfondimenti sulle formaizoni geologiche del Flysch monte Caio.

Grado di difficoltà: E medio - Dislivelli: + 400 -400 - Lunghezza percorso: Tot 9 Km - Tempo di percorrenza: 3:30 H

Ritrovo: Domenica 4 Ottobre 2020 ore 9.00 c/o Bar Locanda dei Cavalieri di Ranzano (Palanzano PR). Termine escursione h. 15:00

Attrezzatura richiesta: ABBIGLIAMENTO DA ESCURSIONE ADATTO ALLA STAGIONE – SCARPE CON SUOLA SCOLPITA

Organizzatore e guida: Paola Bondani (GAE)



Costi di partecipazione: 12 Euro adulti – 8 Euro bambini (minimo 6 anni)



Prenotazione obbligatoria: paolabondani@gmail.com - tel 329 8674967 oppure 3760176425

L'escursione si svolge secondo normativa Covid 19 di cui la guida fornirà informazioni al momento dell'iscrizione